  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Manquements publicitaires France: Google écope d’une amende record de 325 millions d’euros

Basile Mermoud

3.9.2025

Le géant américain Google a écopé d'une amende record de 325 millions d'euros infligée par l'autorité française de contrôle du respect de la vie privée (Cnil) pour des manquements en matière de publicités et de cookies, a indiqué mercredi la Cnil dans un communiqué.

La Cnil a justifié le montant record de l'amende en pointant notamment la «négligence» de Google, déjà sanctionné en 2020 et 2021 pour des manquements sur les cookies (photo d’illustration).
La Cnil a justifié le montant record de l'amende en pointant notamment la «négligence» de Google, déjà sanctionné en 2020 et 2021 pour des manquements sur les cookies (photo d’illustration).
IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse

03.09.2025, 22:07

Google est sanctionné «pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de Gmail sans leur accord, et pour avoir déposé des traceurs (cookies) lors de la création de comptes Google, sans consentement valide des utilisateurs français», a précisé la Cnil, qui a infligé en même temps au groupe asiatique de prêt-à-porter discount Shein une amende de 150 millions d'euros.

Ces décisions s'inscrivent «dans la stratégie globale de mise en conformité initiée par la Cnil il y a plus de cinq ans en matière de traceurs», selon le communiqué. L'autorité s'est ainsi penchée sur la mise en place par l'entreprise américaine d'un «mur de traceurs» ("cookie wall") lors de la création d'un compte Google.

Chrome sauve sa peau. Antitrust : Google échappe au démantèlement, mais doit revoir ses pratiques

Chrome sauve sa peauAntitrust : Google échappe au démantèlement, mais doit revoir ses pratiques

Cette pratique, qui conditionne l'accès des internautes à l'acceptation des cookies, n'est pas illégale dans le cas de l'entreprise, a jugé la Cnil, mais elle est soumise au consentement éclairé des utilisateurs. Une condition non remplie en raison de l'absence d'information des internautes.

La Cnil a justifié le montant record de l'amende en pointant notamment la «négligence» de Google, déjà sanctionné en 2020 et 2021 pour des manquements sur les cookies. Ces dispositifs suivent l'activité en ligne des internautes pour effectuer du ciblage publicitaire.

53 millions d’utilisateurs concernés en France

En parallèle, la Cnil reproche également à Google d'avoir inséré des bannières publicitaires entre les courriers de la messagerie Gmail. En s'appuyant sur une jurisprudence européenne, l'autorité française considère que ces publicités «constituent de la prospection directe» et qu'elles auraient dû faire l'objet d'un consentement préalable des utilisateurs, ce qui n'a pas été le cas.

Sur fond de procès. Google fournira son IA générative au gouvernement américain pour quelques centimes

Sur fond de procèsGoogle fournira son IA générative au gouvernement américain pour quelques centimes

L'autorité a justifié la sanction au regard de la «position centrale» de Gmail sur le marché publicitaire. En France, 53 millions d'utilisateurs ont été concernés par ces affichages, selon la Cnil.

L'amende infligée a été associée à une injonction de faire cesser les manquements dans un délai de six mois. Au-delà, Google et sa filiale irlandaise devront chacune s'acquitter de pénalités de 100.000 euros par jour.

Les plus lus

Le funiculaire de Glória déraille à Lisbonne, faisant au moins quinze morts
Il a dupé Patrick Bruel, Leïla Bekhti ou encore Cyril Hanouna : un an de prison
Lassées des promesses de Trump, les victimes veulent publier leur «propre liste de noms»
Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
«Cela créerait un dangereux précédent» - L'équipe Israel refuse de se retirer