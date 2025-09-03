Le géant américain Google a écopé d'une amende record de 325 millions d'euros infligée par l'autorité française de contrôle du respect de la vie privée (Cnil) pour des manquements en matière de publicités et de cookies, a indiqué mercredi la Cnil dans un communiqué.

La Cnil a justifié le montant record de l'amende en pointant notamment la «négligence» de Google, déjà sanctionné en 2020 et 2021 pour des manquements sur les cookies (photo d’illustration). IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Basile Mermoud

Google est sanctionné «pour avoir affiché des publicités entre les courriels des utilisateurs de Gmail sans leur accord, et pour avoir déposé des traceurs (cookies) lors de la création de comptes Google, sans consentement valide des utilisateurs français», a précisé la Cnil, qui a infligé en même temps au groupe asiatique de prêt-à-porter discount Shein une amende de 150 millions d'euros.

Ces décisions s'inscrivent «dans la stratégie globale de mise en conformité initiée par la Cnil il y a plus de cinq ans en matière de traceurs», selon le communiqué. L'autorité s'est ainsi penchée sur la mise en place par l'entreprise américaine d'un «mur de traceurs» ("cookie wall") lors de la création d'un compte Google.

Cette pratique, qui conditionne l'accès des internautes à l'acceptation des cookies, n'est pas illégale dans le cas de l'entreprise, a jugé la Cnil, mais elle est soumise au consentement éclairé des utilisateurs. Une condition non remplie en raison de l'absence d'information des internautes.

La Cnil a justifié le montant record de l'amende en pointant notamment la «négligence» de Google, déjà sanctionné en 2020 et 2021 pour des manquements sur les cookies. Ces dispositifs suivent l'activité en ligne des internautes pour effectuer du ciblage publicitaire.

53 millions d’utilisateurs concernés en France

En parallèle, la Cnil reproche également à Google d'avoir inséré des bannières publicitaires entre les courriers de la messagerie Gmail. En s'appuyant sur une jurisprudence européenne, l'autorité française considère que ces publicités «constituent de la prospection directe» et qu'elles auraient dû faire l'objet d'un consentement préalable des utilisateurs, ce qui n'a pas été le cas.

L'autorité a justifié la sanction au regard de la «position centrale» de Gmail sur le marché publicitaire. En France, 53 millions d'utilisateurs ont été concernés par ces affichages, selon la Cnil.

L'amende infligée a été associée à une injonction de faire cesser les manquements dans un délai de six mois. Au-delà, Google et sa filiale irlandaise devront chacune s'acquitter de pénalités de 100.000 euros par jour.