Conjoncture France: le taux de chômage en légère hausse à 7,7%

ATS

13.11.2025 - 08:21

Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7% de la population active, a annoncé jeudi.

Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7%. (archive)
Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7%. (archive)
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 08:21

13.11.2025, 08:31

Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT), recherchant un emploi et immédiatement disponibles pour en prendre un, augmente de 44'000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes.

«Le taux de chômage est ainsi supérieur de 0,3 point à son niveau du troisième trimestre 2024, mais demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-2,8 points)», note l'Insee.

Sur le trimestre, le taux de chômage des 15-24 ans diminue pour sa part de 0,2 point, s'établissant à 18,8%. Un niveau qui porte à 0,8 point sa baisse sur un an.

Le taux de chômage des 50 ans ou plus augmente de 0,3 point sur le trimestre et de 0,4 point sur un an, à 5,1%.

L'Insee, qui a aussi révisé en hausse l'estimation du deuxième trimestre de 7,5 % à 7,6%. Pendant cette période, le taux de chômage au sens du BIT était resté quasiment stable, avec 29'000 chômeurs en plus.

