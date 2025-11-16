  1. Clients Privés
Viticulture France: les clients asiatiques sauvent les enchères de Beaune

ATS

16.11.2025 - 23:55

Les enchères caritatives de vins de Bourgogne des Hospices de Beaune, en France, n'ont pas battu de nouveaux records dimanche. Elles ont engrangé cependant le troisième résultat de leur histoire grâce notamment au dynamisme de l'Asie.

Le vin vendu à Beaune, des primeurs, ne sera pas livré avant juin 2027, après avoir été élevé sur place (archives).
Le vin vendu à Beaune, des primeurs, ne sera pas livré avant juin 2027, après avoir été élevé sur place (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 23:55

17.11.2025, 06:12

Preuve du ralentissement des marchés, la prestigieuse vente a rapporté cette année 18,384 millions d'euros (hors frais), loin du pic de 29 millions atteint en 2022. Il s'agit malgré tout du troisième résultat de l'histoire des enchères, nées en 1859, nettement supérieur à l'an dernier (13,94 millions d'euros).

«C'est une magnifique vente», a commenté Guillaume Koch, directeur des Hospices de Beaune, clôturant près de six heures d'enchères. Un Chinois a en particulier emporté la «pièce de charité», le lot-phare des enchères. Il l'a emporté sur le fil face à un Brésilien, ce qui témoigne de la diversification des enchères.

Cette pièce – comme on appelle en Bourgogne un fût de 228 litres – a été adjugée 400'000 euros, loin du record de 2022 de 810'000 euros, mais devant les 360'000 euros de l'an dernier.

Six nouvelles villes

Cette année, «six nouvelles villes» de la planète étaient au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs: Abou Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et São Paulo, se félicite Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente des Hospices de Beaune depuis cinq ans.

Trente-deux pays étaient représentés parmi les 700 acheteurs potentiels réunis dans la salle des ventes. «Un nombre record», selon Mme Ginoux.

Les enchères se tournent en particulier vers les marchés émergents de l'Asie, dont le dynamisme doit compenser l'essoufflement de la Chine et le ralentissement des ventes aux Etats-Unis, pénalisées par la hausse des droits de douane.

«Le marché a tendance à se déprimer», confirme Laurent Delaunay, président du comité Bourgogne qui représente l'interprofession viticole régionale, citant en particulier les Etats-Unis.

«Pour la première fois depuis longtemps, les ventes de bourgognes ont reculé en août» aux Etats-Unis, indique-t-il, blâmant «les premières conséquences de la hausse des taxes américaines».

Le vin vendu à Beaune, des primeurs, ne sera cependant pas livré avant juin 2027, après avoir été élevé sur place.

