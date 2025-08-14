Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2% sur un mois et de 1,0% sur un an en juillet, a confirmé jeudi l'Insee en publiant les résultats définitifs.

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2%.

Sur le mois, la hausse s'explique par une nouvelle hausse des prix des services (+1,3% après +0,6% en juin), particulièrement des prix des services de transport (+10,2% après +3,7%) et d'hébergement (+11,7% après + 8,4%). Les prix de l'énergie augmentent de nouveau (+0,9% après +0,6 %), notamment ceux des produits pétroliers (+1,5% après +1,9%). En revanche, les prix des produits manufacturés se replient (-2,4% après +0,1%) en raison des soldes.

Les prix de l'alimentation sont stables comme ceux du tabac.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent également de 0,2% après +0,4% en juin.

Sur douze mois, explique l'Institut national des statistiques, la hausse de 1% est due à de légères accélérations des prix des services (+2,5% après +2,4%) et de l'alimentation (+1,6% après +1,4%), compensées par la baisse plus importante de ceux de l'énergie (-7,2% après -6,7%). Les prix des produits manufacturés évoluent comme en juin (-0,2%).

L'inflation sous-jacente (hors prix les plus volatils) est en hausse, à 1,5% sur un an après 1,2% en juin.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, augmente de 0,3% sur un mois, après +0,4% en juin. Sur un an, il augmente de 0,9%, comme en juin.