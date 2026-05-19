Fret ferroviaire : du changement pour 200 collaborateurs

La réorientation du trafic marchandises des CFF implique des changements pour près de 200 employés. Ils devront changer de lieu de travail ou se reconvertir au sein des CFF. Les licenciements seront l'exception, a communiqué l'entreprise mardi.

Avec la réorientation du trafic marchandises, 200 collaborateurs des CFF se verront proposer un changement. Les licenciements seront l'exception, promet l'entreprise. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Comme annoncé en décembre dernier, les CFF renforceront le trafic par wagons complets isolés (TWCI), qui consiste à regrouper les wagons de plusieurs clients pour former des trains de marchandises. La Confédération a confié à CFF Cargo le mandat de prestations. Cette division des CFF était la seule entreprise à avoir remis une offre.

A partir du changement d'horaire au 13 décembre prochain, le TWCI sera nettement plus efficace, selon les CFF. L’objectif est que le trafic marchandises soit rentable à partir de 2033, comme la Confédération, en sa qualité de propriétaire, l’exige des CFF.

Trente en Suisse romande

Une trentaine d'employés sont concernés en Suisse romande, 40 au Tessin et 130 en Suisse alémanique. Les CFF leur proposent un changement de lieu de travail, l'intégration dans une filiale ou un réseau partenaire ou une réorientation professionnelle accompagnée au sein des CFF. Ce faisant, les CFF respectent strictement la convention collective de travail (CCT). Les licenciements seront l’exception.

Dans certaines régions, les CFF comptent actuellement trop de personnel qualifié, dans d’autres pas assez. Les CFF doivent déployer leur personnel là où il y a des marchandises à transporter. C’est pourquoi, dans onze sites affichant un trafic très faible ou peu de collaboratrices et collaborateurs, le personnel des locomotives et de manœuvre devra changer de lieu de travail. En Suisse romande, le personnel des locomotives d'Yverdon, Payerne, Fribourg, Delémont et Martigny est concerné.

Moins de points de desserte

A l’avenir, une cinquantaine de points de desserte (sur environ 280 aujourd’hui) dont la demande est trop faible ne seront plus desservis en TWCI, mais continueront à être desservis en trafic par trains complets si la clientèle le demande. Malgré la diminution des points de desserte, les CFF peuvent assurer des volumes de transport quasiment équivalents.

En novembre dernier, de nombreux clients de fret de CFF Cargo comme Migros, fenaco, Stahl Gerlafingen ou les Salines Suisses ont signé de nouveaux contrats de trafic par wagons complets isolés d'une durée pouvant atteindre dix ans.

CFF Cargo collabore déjà avec d’autres entreprises de transport ferroviaire à l’échelle régionale, mettant en place des coopérations aux endroits les plus judicieux pour accroître la compétitivité du rail par rapport au trafic routier. Sans le TWCI, les autoroutes suisses devraient supporter jusqu'à un million de trajets de camion supplémentaires par an.

Au printemps 2025, le Parlement a décidé de soutenir financièrement le TWCI sur une période limitée à huit ans. Pour les quatre premières années, 260 millions de francs sont mis à disposition. Cette subvention amortit les hausses de prix pour les clients. Pour l’instant, le TWCI est fortement déficitaire: en 2024, CFF Cargo Suisse a essuyé une perte de 81 millions de francs sur cette offre de transport.