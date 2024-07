La Broye Hebdo, journal de la Broye et du Vully vaudois et fribourgeois, édité par la société St-Paul Médias, célèbre ses 25 ans. L'anniversaire donne l'occasion d'aller dès vendredi à la rencontre des lecteurs et annonceurs «d’un bout à l’autre de la région».

La Broye Hebdo, qui fête son quart de siècle cette année, appartient depuis 2015 au Groupe Saint-Paul (archives). ATS

ATS

La Broye Hebdo a paru en effet pour la première fois en décembre 1999, a indiqué jeudi La Broye Hebdo et St-Paul Médias, éditeur également du quotidien La Liberté et du trihebdomadaire La Gruyère. Le titre est né de la fusion de la Feuille d’avis de Lucens, du Journal d’Estavayer et du Démocrate de Payerne, rappelle le communiqué.

D’un magazine encarté dans les trois publications, La Broye Hebdo devient un bihebdomadaire intercantonal puis un hebdomadaire. Le titre intègre le Journal de Payerne en 2002, la Feuille d’avis d’Avenches en 2010 et le Journal de Moudon en 2021. Le journal appartient au Groupe Saint-Paul, à Fribourg, depuis 2015.

Force de la proximité

En 25 ans d'histoire, le credo de La Broye Hebdo n’a pas changé: faire battre le cœur de la région. Sa rédaction est composée de sept journalistes professionnels et est dirigée par Isabelle Kottelat, rédactrice en chef. Elle est installée dans des locaux se trouvant dans la zone industrielle La Palaz, à Payerne.

La Broye Hebdo tire à près de 9000 exemplaires chaque semaine, et de 25'500 une fois par mois en tout-ménage, note l'éditeur. Depuis toujours, sa force est constituée par «sa proximité avec ses lecteurs», grâce à un réseau de correspondants sillonnant la région de Corcelles-le-Jorat à Sugiez, de Cheyres à Léchelles.

Pages spéciales

Au-delà, et jusqu’à fin octobre, La Broye Hebdo fera honneur à son slogan «C’est arrivé près de chez toi!». Elle ira rencontrer ses lecteurs et annonceurs au volant de sa «Broye mobile». Son équipe sillonnera la région et fera halte dans huit localités de la Broye et du Vully vaudois et fribourgeois pour des moments d’échange.

Enfin, le 14 novembre, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de La Broye Hebdo ainsi que les défis de toute une région dans les pages spéciales qui paraîtront ce jour-là.

lp, ats