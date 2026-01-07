  1. Clients Privés
Migros Galaxus voit ses revenus continuer de grossir en 2025

ATS

7.1.2026 - 10:36

Le commerçant en ligne Galaxus, filiale de Migros, a vu son chiffre d'affaires continuer de progresser fortement en 2025. Les ventes de ses boutiques Galaxus et Digitec ont bondi de 17% sur un an en Suisse et dans l'UE, pour atteindre 3,76 milliards de francs.

L'an dernier, cinq millions de personnes ont effectué au moins un achat chez Galaxus, soit 500'000 de plus que l'année précédente (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 10:36

07.01.2026, 10:49

«Le bond de 536 millions de francs du chiffre d'affaires est le deuxième plus important de l'histoire de l'entreprise. La seule année où Galaxus a grandi plus fortement est celle du coronavirus, en 2020», indique mercredi la société zurichoise, qui fête cette année ces 25 ans. Le produit net des livraisons et prestations a lui grimpé de 14% par rapport à 2024 à 3,30 milliards.

De janvier à décembre, 5 millions de personnes ont en outre effectué au moins un achat chez Galaxus, soit 500'000 de plus que l'année précédente.

Le directeur général (CEO) du groupe Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, explique ce maintien d'un rythme de croissance élevé notamment par l'élargissement de l'assortiment, Galaxus proposant actuellement dix millions de produits à la vente contre trois millions fin 2020, par l'expérience d'achat mais aussi les services, la société ayant complété ses abonnements mobile et internet par un abonnement TV.

Majorité des activités en Suisse

Galaxus dit continuer de réaliser la majeure partie de ses activités sur son marché d'origine, la Suisse. Pour les pays de l'Union européenne (UE) que sont l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, les Pays-Bas et la Belgique, le chiffre d'affaires de la plateforme s'élève à 418 millions d'euros (391 millions de francs) en 2025, ce qui correspond à une augmentation de 15% par rapport à l'année antérieure. Le produit net a augmenté de 14% pour atteindre 405 millions d'euros (379 millions de francs).

En 2024, Galaxus avait grandi de 27% dans l'UE. «Nous nous sommes concentrés sur la rentabilité et avons moins investi dans le marketing. Malgré cela, nous avons connu une croissance significative, nous sommes donc très satisfaits», a relevé le patron, cité dans le communiqué.

«Au cours des 25 dernières années, nous sommes passés d'une entreprise de trois personnes à une entreprise de plus de 4000 employés», s'est-il félicité.

