Economie Galenica édulcore son plan de restructuration chez Bichsel

ATS

12.3.2026 - 08:03

Le géant de la distribution de médicaments en Suisse Galenica a quelque peu revu à la baisse le nombre de suppressions de postes induites par l'abandon annoncé fin février de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel, à 152 contre 170 initialement prévu.

Galenica a quelque peu revu à la baisse le nombre de suppressions de postes chez sa filiale Bichsel. (archive)
Galenica a quelque peu revu à la baisse le nombre de suppressions de postes chez sa filiale Bichsel. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 08:03

12.03.2026, 08:25

Désormais close, la procédure de consultation n'a en revanche pas permis de revenir sur la décision d'arrêter fin 2026 cette activité, durablement déficitaire. D'ici là, l'entreprise s'efforcera d'assurer la livraison de ses principaux produits à ses clients, promet Galenica.

Les collaborateurs concernés seront informés sur leur sort dans les prochains jours et bénéficieront d'un plan social personnalisé, indique le groupe bernois dans un communiqué jeudi.

L'important segment des préparations magistrales sera confié au Laboratoire Golaz, à Lausanne, appartenant lui aussi à la galaxie Galenica.

La filiale Bichsel, sise à Interlaken, doit à l'avenir se concentrer avec ses quelque 140 autres collaborateurs sur les activités de soins à domicile.

