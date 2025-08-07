  1. Clients Privés
Pharma Galenica enregistre une croissance sur six mois

ATS

7.8.2025 - 08:05

Galenica a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice augmenter au premier semestre. Le groupe pharmaceutique bernois confirme par ailleurs ses prévisions pour l'ensemble de l'année et révise même sa rentabilité à la hausse.

Galenica a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice augmenter au premier semestre. (archive)
Galenica a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice augmenter au premier semestre. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 08:05

07.08.2025, 08:07

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Galenica a augmenté de 5% sur un an à 1,99 milliard de francs, écrit jeudi l'exploitant de pharmacies et distributeur de médicaments, sis à Berne, dans un communiqué. Cette croissance est due à la forte demande de médicaments sur ordonnance, notamment de produits amaigrissants GLP-1 et de médicaments liés à l'épidémie de grippe du début d'année.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a grimpé de 6,2% à 108,8 millions. Sur une base ajustée, l'Ebit a progressé de 10,9% pour atteindre 109,9 millions.

Au final, le bénéfice net s'est établi à 88,6 millions, en hausse de 11,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Quant au bénéfice net ajusté, il s'est inscrit à 90,7 millions (+16,8%).

Les résultats présentés sont quasiment conformes aux prévisions du consensus AWP. Les analystes contactés tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,99 milliard de francs et un Ebit ajusté de 109 millions. Seul le bénéfice net, estimé à 86 millions, est supérieur aux attentes.

Galenica confirme ses prévisions pour 2025. La direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%. Le dividende devrait pour sa part à nouveau atteindre au moins le niveau de l'année précédente. Grâce à des effets exceptionnels positifs de 5,4 millions de francs, Galenica anticipe désormais une croissance de l'Ebit comprise entre 7 et 9%, contre une prévision précédente comprise entre 4 et 6%.

