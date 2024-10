L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica a vu ses recettes enfler de 4,1% sur un an à 2,86 milliards de francs de janvier à septembre 2024.

L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica a vu ses recettes enfler de janvier à septembre 2024. (archive) ATS

ATS

Le troisième trimestre a également connu une accélération, avec des recettes d'environ 964 millions. Ce résultat a été soutenu par les ventes de médicaments contre les refroidissements, indique jeudi l'entreprise sise à Berne.

L'essor des génériques et biosimilaires a continué de freiner la croissance. Le taux de substitution par les génériques dans les pharmacies de Galenica s'est stabilisé fin septembre à 80,3%. La part relative à la distribution révisée des médicaments soumis à ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, n'a pas eu d'influence notable sur l'évolution du chiffre d'affaires de Galenica jusqu'à fin septembre.

Dans le détail, le segment Products & Care a réalisé un chiffre d'affaires net de 1,24 milliard sur neuf mois, en progression de 4% par rapport à la même période de l'an dernier. Quant au segment Logistics & IT, il a engrangé des ventes de 2,36 milliards (+4,5%).

Prévisions confirmées

Avec une hausse de 4,1%, Galenica a dépassé la croissance de l'ensemble du marché pharmaceutique, qui s'est établie à 2,9%, précise le communiqué.

Galenica confirme ses prévisions pour l'exercice 2024. L'entreprise bernoise table sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, et de l'Ebit entre 8% et 11%.

Les chiffres de Galenica sur neuf mois sont une première. Depuis cette année, l'entreprise ne publie que des résultats intermédiaires. En conséquence, aucun chiffre de l'année précédente n'était disponible et la plupart des analystes se sont abstenus de faire une estimation.

cw