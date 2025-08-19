  1. Clients Privés
Informatique Gamescom 2025 ouvre ses portes en Allemagne

ATS

19.8.2025 - 07:38

Dès mercredi, professionnels et amateurs, parfois déguisés en leur personnage favori, vont se croiser pendant cinq jours dans les immenses halls du parc des expositions de la Koelnmesse. (archives)
Dès mercredi, professionnels et amateurs, parfois déguisés en leur personnage favori, vont se croiser pendant cinq jours dans les immenses halls du parc des expositions de la Koelnmesse. (archives)
ATS

Le jeu de tir «Call of Duty: Black Ops 7» et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche.

Keystone-SDA

19.08.2025, 07:38

Face à un parterre de plus de 5000 personnes réunissant à Cologne (ouest) journalistes, professionnels du jeu vidéo et fans, le présentateur canadien Geoff Keighley dévoilera à partir de 20h et pendant près de deux heures de nouvelles images des superproductions attendues dans les prochains mois.

Près de 335'000 visiteurs s'étaient rendus à l'édition 2024 et les organisateurs espèrent bien renouer avec les chiffres de fréquentation pré-Covid, qui avoisinaient les 370'000 participants.

Dès mercredi, professionnels et amateurs, parfois déguisés en leur personnage favori, vont se croiser pendant cinq jours dans les immenses halls du parc des expositions de la Koelnmesse, où chaque studio dispose de son stand et permet aux visiteurs de tester les dernières nouveautés.

Absent en 2024, Nintendo signe son retour, auréolé du lancement record de la Switch 2, tandis que Xbox (Microsoft) présentera ses nouvelles consoles portables prévues pour la fin de l'année. Le japonais Sony, lui, préfère faire l'impasse.

Parmi les jeux phares cette année: les nouveaux épisodes des sagas japonaises d'horreur Silent Hill et Resident Evil, la suite très attendue d'une pépite de la scène indépendante, «Hollow Knight: Silksong», ou encore «Metroid Prime 4», nouvel opus de la série de science-fiction de Nintendo.

Vagues de licenciements

L'ambiance s'annonce toutefois mitigée parmi les quelque 1500 exposants: si tous les voyants économiques sont au vert chez les principaux éditeurs, les vagues de licenciements continuent.

«Le secteur a connu une période difficile ces deux dernières années, avec des suppressions d'emplois, des studios fermés, des projets interrompus», observe à l'AFP Felix Falk, directeur général l'association allemande de l'industrie des jeux et co-organisateur de l'événement.

«Ce n'est pas inhabituel dans l'industrie très dynamique du jeu vidéo, mais néanmoins ce n'est pas réjouissant quand ça se produit.» Selon le site Game Industry Layoffs, près de 30.000 salariés du secteur ont perdu leur emploi depuis début 2023, dont plus de 4.000 cette année.

