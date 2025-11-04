  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Installations sanitaires Geberit ralentit sur neuf mois, confirme ses perspectives

ATS

4.11.2025 - 08:10

Geberit a vu ses recettes légèrement augmenter mais ses autres indicateurs financiers se péjorer sur les neuf premiers mois de l'année. La direction a très légèrement et partiellement relevé ses attentes pour l'ensemble de l'exercice.

Concernant les droits de douane américains imposés sur les exportations suisses, Geberit estime qu'ils n'ont pas un impact important sur son activité, car le groupe produit essentiellement sur place. (archives)
Concernant les droits de douane américains imposés sur les exportations suisses, Geberit estime qu'ils n'ont pas un impact important sur son activité, car le groupe produit essentiellement sur place. (archives)
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 08:10

04.11.2025, 08:27

Le groupe st-gallois a vu ses recettes nettes augmenter de 2,0% sur un an à 2,45 milliards de francs entre janvier et fin septembre, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Ajusté d'effets de changes négatifs de 58 millions, les ventes ont progressé de 4,4%.

La rentabilité du spécialiste des équipements sanitaires a par contre reculé, le résultat d'exploitation (Ebit) cédant 1,6% à 633,1 millions et la marge afférente perdant 0,9 point à 25,9%. Le bénéfice net a quant à lui reculé de 1,2% à 494,3 millions.

Ces chiffres clés sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Impact limité des droits de douane US

La direction de Geberit prévoit désormais pour l'ensemble de 2025 une hausse du chiffre d'affaires net en monnaies locales de 4,5% (+4,0% précédemment) et une marge Ebitda d'environ 29%, contre 29,6% en 2024.

Le groupe avait récemment indiqué vouloir réaliser quelque 10 millions de francs d'économies annuelles dès 2027, grâce à la fermeture de l'usine de céramique de Wesel en Allemagne. Les coûts liés à cette fermeture sont chiffrés à 17 millions au premier semestre, auxquels devraient s'ajouter 5 millions supplémentaires au deuxième semestre et 3 millions l'an prochain.

Concernant les droits de douane américains imposés sur les exportations suisses, le groupe estime qu'ils n'ont pas un impact important sur son activité. Geberit produit en effet sur place la majeure partie des produits qu'il vend outre-Atlantique.

Les plus lus

Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille
«Les démocrates n'ont clairement pas les leaders dont ils ont besoin»
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram
«Downhill Skiers», bêtes de course ou courses de bêtes ?
Jérôme Commandeur: «On a eu des fous rires incontrôlables»