Equipementier de sanitaires Geberit ravale en partie ses ambitions pour 2025

ATS

20.8.2025 - 09:09

L'équipementier de sanitaires Geberit modère ses ambitions de croissance pour l'année en cours, après un premier semestre moins fructueux qu'escompté. Le groupe saint-gallois resserre son objectif de rentabilité dans le milieu du couloir précédemment articulé.

La direction plafonne désormais dans le bas de la fourchette de 4 à 6% son ambition de croissance sur l'ensemble de l'année. La marge Ebitda doit, elle, s'établir autour de 29%, contre 28 à 03% au dernier pointage.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:09

20.08.2025, 09:10

L'industriel de Rapperswil-Jona a engrangé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en hausse de 1,6% sur un an ou de 3,9% calculé en monnaies locales.

La marge brute opérationnelle (Ebitda) s'est érodée d'une septantaine de points de base (pb) à 30,9%, pour un résultat afférent en recul de 0,8% à 514 millions. Le bénéfice net a fondu de 3,1% à 339 millions, énumère un compte-rendu diffusé mercredi.

Le consensus compilé par l'agence AWP prévoyait un chiffre d'affaires de 1,68 milliard, à la faveur d'une croissance en monnaies locales de 4,3%. La marge Ebitda était attendue 31,1%, pour un résultat afférent de 523 millions. Le bénéfice net devait avoisiner les 345 millions.

La fermeture d'une usine allemande de céramique a généré des coûts exceptionnels de 17 millions d'euros et pesé sur la marge Ebitda à hauteur de 60 pb, explique le groupe dans sa publication.

La direction plafonne désormais dans le bas de la fourchette de 4 à 6% son ambition de croissance sur l'ensemble de l'année. La marge Ebitda doit, elle, s'établir autour de 29%, contre 28 à 03% au dernier pointage.

