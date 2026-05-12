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Luxe GemGenève se félicite d'attirer les visiteurs malgré les aléas

ATS

12.5.2026 - 11:50

Le salon de la haute joaillerie GemGenève a clos sa dixième édition sur une fréquentation record, se félicitent ses organisateurs. Les turbulences mondiales n'ont pas empêché quelque 5365 visiteurs de se presser à Palexpo du 7 au 10 mai.

Le salon de la haute joaillerie GemGenève a clos sa dixième édition sur une fréquentation record. (archive)
Le salon de la haute joaillerie GemGenève a clos sa dixième édition sur une fréquentation record. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:50

12.05.2026, 11:54

«Cette 10e édition, à la croisée entre business, création et transmission, s'impose comme l'un des rendez-vous les plus réussis depuis la création du salon en 2018», affirme l'organisation de GemGenève dans un communiqué publié mardi.

«Les retours des exposants sont extrêmement positifs. Qu'il s'agisse des négociants, des marchands, des jeunes créateurs ou encore des artisans venus présenter leurs savoir-faire, tous saluent la qualité des échanges, l'énergie singulière qui anime le salon et les conditions particulièrement favorables à la concrétisation des transactions», a souligné Ronny Totah, co-fondateur de GemGenève, cité dans le compte-rendu.

«Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et le ralentissement de certains marchés, GemGenève envoie un signal fort à toute l'industrie: celui d'un marché plus exigeant, mais toujours porté par la rareté, l'excellence et la confiance», a-t-il ajouté.

Issus de 109 nationalités, les visiteurs ont été plus nombreux que lors de l'édition antérieure (4970 visiteurs pour 7259 visites). Les revisites ont progressé de plus de 10% et les Suisses, Français, Italiens, Belges, Britanniques et Américains ont été les plus motivés parmi les amateurs de pierres précieuses à venir faire un tour à Palexpo.

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