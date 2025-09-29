  1. Clients Privés
Dès novembre Genève Aéroport nomme un nouveau directeur général

ATS

29.9.2025 - 19:00

L'exploitant du tarmac de Cointrin, Genève Aéroport, a annoncé lundi soir la nomination de Jean-François de Saussure au poste de directeur général. Il prendra les commandes de l'entreprise le 1er novembre 2025.

Il succède à Gilles Rufenacht, qui a quitté ses fonctions à peine un an après sa prise de fonction (photo d'illustration, archives).
Il succède à Gilles Rufenacht, qui a quitté ses fonctions à peine un an après sa prise de fonction (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

29.09.2025, 19:00

Entre 2012 et 2021, M. de Saussure a été directeur général du fabricant de crayons et de matériel d'écriture Caran d'Ache, rapporte un communiqué. Avant cela, le diplômé en relations internationales a notamment intégré les directions du géant de l'inspection et de la certification SGS et du spécialiste des encres de sécurité Sicpa.

Il succède à Gilles Rufenacht, qui a quitté ses fonctions à peine un an après sa prise de fonction. Il avait lui-même succédé à André Schneider, parti à la retraite après son entrée en 2016.

