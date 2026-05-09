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Exposition – GE Genève : art et industrie conjugués au Pont de la Machine

ATS

9.5.2026 - 09:50

Du 20 mai au 31 juillet, l'espace Quartier Libre SIG à Genève accueille une exposition inédite consacrée au peintre genevois Gérald Grosjean. Intitulée «L'industrie en mille points», cette rétrospective invite le public à redécouvrir au Pont de la Machine la beauté graphique des infrastructures environnantes.

Quartier Libre SIG présente dès le 20 mai au Pont de la Machine.l'exposition «L’industrie en mille points», consacrée au peintre genevois Gérald Grosjean (archives).
Quartier Libre SIG présente dès le 20 mai au Pont de la Machine.l'exposition «L’industrie en mille points», consacrée au peintre genevois Gérald Grosjean (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.05.2026, 09:50

09.05.2026, 09:55

L'univers de Gérald Grosjean, né à Genève en 1942, plonge ses racines dans son enfance. Fasciné par l'activité de la gare de Cornavin, il a fait des locomotives, des rails et des dépôts sa première source d'inspiration. Cet intérêt s'est élargi au fil des décennies pour embrasser l'ensemble du paysage industriel: usines, barrages, viaducs et gares de la région franco-genevoise.

La singularité de Gérald Grosjean réside dans sa technique: une approche inspirée du pointillisme. Chaque toile est une construction méticuleuse, composée de milliers de petites touches de couleur appliquées patiemment sur la toile, dans un travail précis et méditatif.

L'artiste s'appuie sur des photographies prises lors de ses voyages, qu'il retravaille avant de les transposer en peinture. Ce travail de patience transforme des structures souvent perçues comme purement techniques en oeuvres poétiques, vibrantes de lumière et de profondeur.

Dimension esthétique

L'exposition réunit vingt-sept tableaux consacrés à différents paysages industriels et ferroviaires, tels que le barrage de ChancyPougny, la gare d'Annemasse et le Fort l'Ecluse, ainsi que trois maquettes réalisées par l'artiste à partir de matériaux de récupération. Contrairement à ses peintures basées sur des photographies réelles, ces oeuvres en 3D représentent des lieux imaginaires.

A travers ses œuvres, l'artiste cherche à préserver la mémoire des paysages industriels et met en lumière leur dimension esthétique. En accueillant cette exposition au Pont de la Machine, un bâtiment historique au carrefour de l'industrie et de la culture illustrant parfaitement cette quête, SIG (Services Industriels de Genève) réaffirme son engagement pour la valorisation du patrimoine local.

www.sig-quartierlibre.ch

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