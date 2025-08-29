  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vin suisse «sur le carreau» Genève demande à Berne de revoir le système d'importation de vins

ATS

29.8.2025 - 06:58

Inquiets de la baisse de la consommation de vins suisses, les députés genevois demandent au Conseil fédéral de modifier le système d'importation de vins étrangers. Le Grand Conseil a voté jeudi soir à l'unanimité deux résolutions qui visent à protéger la viticulture suisse.

Le Grand Conseil a voté jeudi soir à l'unanimité deux résolutions qui visent à protéger la viticulture suisse.
Le Grand Conseil a voté jeudi soir à l'unanimité deux résolutions qui visent à protéger la viticulture suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 06:58

Le premier texte demande d'adapter annuellement le contingent tarifaire à la consommation et à la production de vin en Suisse. Il est nécessaire de réduire le volume de vins étrangers importés afin de tenir compte de l'évolution de la qualité des vins suisses, mais aussi de la qualité de la formation des artisans et du respect des règles de production très strictes, selon la résolution.

«Les vins suisses pâtissent de cette importation de vins étrangers et restent sur le carreau», a souligné Lionel Dugerdil, député UDC et premier signataire des deux textes. Le contingent tarifaire de vin rouge et de vin blanc a été fixé sur la base de la consommation des années 1986-1988, qui était alors de 310 millions de litres. Or, la consommation totale est de 218,4 millions de litres pour l’année 2024. Il faut se baser sur des chiffres actuels, selon les députés.

Egalement issue des rangs de la droite, la deuxième résolution demande de changer le mode d'attribution des parts du contingent tarifaire pour le vin. Le texte veut que les parts du contingent tarifaire global soient attribuées selon la prestation fournie en faveur de la production suisse. L'objectif est d'accroître la visibilité des vins suisses sur le marché en incitant les importateurs à commercialiser davantage de vins suisses.

Les plus lus

Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Moins de fromage pour les Etats-Unis, une «montagne de beurre» pour le Proche-Orient
«On a risqué notre vie ici et voilà comment ils nous traitent»
«Pénis longs comme le visage» - Au Japon, une exposition fait jaser
«J'étais tellement choquée» - Une légende des Bleues règle ses comptes
«L'un des plus grands génies contemporains» s’est éteint