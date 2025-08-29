Inquiets de la baisse de la consommation de vins suisses, les députés genevois demandent au Conseil fédéral de modifier le système d'importation de vins étrangers. Le Grand Conseil a voté jeudi soir à l'unanimité deux résolutions qui visent à protéger la viticulture suisse.

Keystone-SDA ATS

Le premier texte demande d'adapter annuellement le contingent tarifaire à la consommation et à la production de vin en Suisse. Il est nécessaire de réduire le volume de vins étrangers importés afin de tenir compte de l'évolution de la qualité des vins suisses, mais aussi de la qualité de la formation des artisans et du respect des règles de production très strictes, selon la résolution.

«Les vins suisses pâtissent de cette importation de vins étrangers et restent sur le carreau», a souligné Lionel Dugerdil, député UDC et premier signataire des deux textes. Le contingent tarifaire de vin rouge et de vin blanc a été fixé sur la base de la consommation des années 1986-1988, qui était alors de 310 millions de litres. Or, la consommation totale est de 218,4 millions de litres pour l’année 2024. Il faut se baser sur des chiffres actuels, selon les députés.

Egalement issue des rangs de la droite, la deuxième résolution demande de changer le mode d'attribution des parts du contingent tarifaire pour le vin. Le texte veut que les parts du contingent tarifaire global soient attribuées selon la prestation fournie en faveur de la production suisse. L'objectif est d'accroître la visibilité des vins suisses sur le marché en incitant les importateurs à commercialiser davantage de vins suisses.