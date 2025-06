La compagnie chinoise China Easterm a effectué lundi son premier vol direct entre Shanghai et Genève. Cette nouvelle connexion intercontinentale est opérée quatre fois par semaine, indique l'aéroport de Genève dans un communiqué.

Shanghai city skyline by the Suzhou Creek, Shanghai, China. Copyright: EngxKiatxLeong 1390-304 IMAGO/robertharding

Keystone-SDA ATS

Cette nouvelle ligne offre de nouvelles possibilités de connexion, via la métropole économique chinoise, vers d'autres destinations en Asie et vers l'Océanie. Genève Aéroport se dit ravi de la venue de ce nouvel acteur, qui lui permet de compléter son offre long-courrier en améliorant la connectivité intercontinentale.

D'autres destinations intercontinentales sont opérées au départ de Genève. Pour l'Amérique du Nord, il est ainsi possible de prendre des vols directs pour New-York, Newark (New Jersey), Washington et Montréal. Pour l'Afrique, on peut se rendre à Addis Abeba avec Ethiopian Airlines.

Il existe également déjà une liaison directe pour Pékin, ce qui fait qu'aujourd'hui, Genève est le seul aéroport suisse avec une liaison directe vers les deux plus importantes cités chinoises. Des vols réguliers sont aussi proposés à destination de plusieurs aéroports de la péninsule arabique.