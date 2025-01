Le géant des arômes et des parfums Givaudan a enregistré des résultats en hausse au cours de l'exercice 2024. Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende de 70 francs contre 68 francs un an plus tôt.

Avec une rentabilité nettement améliorée en 2024, Givaudan relève son dividende (archives). ATS

Keystone-SDA, ib ATS

De janvier à décembre, le chiffre d'affaires de Givaudan a augmenté de 12,3% à 7,4 milliards de francs, indique un communiqué paru vendredi.

Concernant la rentabilité, le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) est affiché à 1,7 milliard de francs, soit en hausse de 19,8%. La marge afférente a atteint 23,8% contre 21,3% un an plus tôt. Ainsi le bénéfice net a atteint 1,1 milliard, soit 22,1% de plus.

Ces résultats répondent aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur des recettes totales de 7,4 milliards, une croissance organique de 12,1% et un bénéfice net de 1,11 milliards.