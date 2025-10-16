  1. Clients Privés
Parfums et arômes Givaudan ouvre un centre d'innovation à Toulouse

ATS

16.10.2025 - 08:34

Givaudan inaugure un nouveau centre d'innovation en biotechnologie blanche, qui utilise des micro-organismes ou des enzymes pour fabriquer des produits industriels, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Le site de Givaudan sera dédié aux ingrédients cosmétiques actifs pour l'activité Active Beauty du groupe (archives).
Le site de Givaudan sera dédié aux ingrédients cosmétiques actifs pour l'activité Active Beauty du groupe (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 08:34

16.10.2025, 08:40

Le site sera dédié aux ingrédients cosmétiques actifs pour l'activité Active Beauty du groupe. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

Le nouveau centre «fonctionnera en synergie avec les autres sites d'Orsay et de Pomacle», situés respectivement en Île-de-France et au nord-est de Reims, selon le communiqué paru jeudi.

Le site toulousain «sera doté de laboratoires à la pointe de la technologie qui consolideront l'expertise de Givaudan en biotechnologie blanche, dont un laboratoire de fermentation dédié et une zone de développement de biocatalyse», ajoute la multinationale verniolane des arômes et parfums.

