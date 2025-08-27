  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Parfums Givaudan renouvelle ses organes dirigeants

ATS

27.8.2025 - 06:35

Givaudan renouvelle ses organes dirigeants. Actuel directeur général du numéro un mondial des arômes et parfums, Gilles Andrier, quittera ses fonctions en mars prochain, après avoir dirigé le groupe genevois 20 ans durant.

Christian Stammkoetter est nommé nouveau directeur général de la multinationale établie à Vernier. (archive)
Christian Stammkoetter est nommé nouveau directeur général de la multinationale établie à Vernier. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 06:35

27.08.2025, 07:16

Il est proposé comme successeur de Calvin Grieder à la présidence de l'entreprise à compter de la prochaine assemblée générale. Responsable de la région Asie, Moyen-Orient et Afrique du groupe alimentaire français Danone, Christian Stammkoetter est nommé directeur général de la multinationale établie à Vernier, dans le canton de Genève, à compter du 1er mars prochain, précise mercredi cette dernière. M. Andrier, qui prendra alors sa retraite, aura oeuvré plus de trente pour Givaudan.

Sous sa direction, Givaudan a connu une croissance significative à la faveur de son expansion géographique, de la diversification de sa clientèle et l'élargissement de son portefeuille, complétée par plus de 20 acquisitions. De fin 2004 et fin 2024, la société est passée de 5900 à 16'900 employés, son chiffre d'affaires a presque triplé, passant de 2,7 milliards de francs à plus de 7,4 milliards, indique le groupe verniolan.

Christian Stammkoetter est membre de la direction générale de Danone et apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur des biens de consommation courante, allant des produits d'hygiène personnelle à l'alimentation, en passant par les boissons et la nutrition, dans plusieurs régions du monde. Le conseil d'administration se dit convaincu qu'il «continuera à assurer le succès à long terme de Givaudan, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes».

Un changement interviendra également au sein du conseil d'administration de Givaudan, Calvin Grieder ayant fait part de son intention de ne pas solliciter de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, le 19 mars prochain. Il quittera ainsi l'organe de surveillance après y avoir siégé douze ans durant. Gilles Andrier est proposé pour lui succéder.

En parallèle aux changements dans ses organes dirigeants, Givaudan a dévoilé ses objectifs à l'horizon 2030, soit une croissance organique moyenne de 4 à 6 %, contre 4 à 5 % pour le précédent cycle de cinq ans. Le flux de trésorerie disponible moyen devrait quant à lui rester supérieur à 12 % du chiffre d'affaires, le groupe souhaitant poursuivre sa quête de cibles d'acquisitions.

Les plus lus

Surtaxe douanière : Donald Trump se déchaîne contre les biens indiens !
Une ex-policière de Nyon Région, mère de famille, défraie la chronique !
Un juge rejette une plainte inhabituelle et met Trump dans ses petits souliers
Le conseil des ministres sous Trump, un long spectacle permanent
Mladen Petric : «C’est dommage pour le football suisse, mais...»
Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?