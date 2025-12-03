  1. Clients Privés
Matières premières Glencore biffe 1000 postes dans le cadre de sa réorganisation

ATS

3.12.2025 - 15:25

Le mastodonte de l'extraction et du négoce de matières premières Glencore livre mercredi un premier aperçu des mesures annoncées en août lors d'une journée dédiée aux investisseurs. Environ mille postes ont ainsi déjà été éliminés à la faveur d'un remaniement de la structure opérationnelle.

L'entreprise recensait en fin d'année dernière quelque 84'000 collaborateurs.
L'entreprise recensait en fin d'année dernière quelque 84'000 collaborateurs.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 15:25

L'entreprise recensait en fin d'année dernière quelque 84'000 collaborateurs.

Interrogé par l'agence AWP, l'entreprise n'a pas souhaité détailler plus avant ces suppressions de postes.

Les opérations dans le nickel et le zinc ont été fusionnées au sein d'une seule unité d'entreprise, tandis que l'organigramme voit apparaître deux divisions dédiées aux projets en Argentine et à des projets spéciaux.

Le directeur général Gary Nagel a reconduit en visioconférence l'objectif d'économies d'un milliard de dollars d'ici la fin de l'année prochaine, dont une bonne moitié doit être réalisée encore en 2025.

