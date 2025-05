Des ONG environnementales et organisations syndicales ont interpellé mercredi les dirigeants de Glencore. Les interpellations ont concerné le charbon mais aussi sur l'emploi, lors de l'assemblée générale. Elles font suite à des coupes dans la production dans certaines de ses mines.

Avec la baisse des cours de certaines matières premières, le géant du négoce et de l'extraction de matières premières a décidé de réduire les objectifs de production de certains sites afin de réguler l'offre, notamment dans sa mine de charbon à ciel ouvert de Cerrejón en Colombie.

Ce sont «des décisions difficiles» à prendre, a reconnu le patron de Glencore, le Sud-africain Gary Nagle, mais nous «devons nous assurer de rester disciplinés sur la façon dont nous fournissons ces matières». «Ce sont des actions nécessaires pour protéger notre activité», a-il déclaré.

L'objectif est de réduire l'offre pour aider à stabiliser les cours, et pouvoir ultérieurement relancer la production à des niveaux plus rentables lorsque les prix remonteront.

«Malheureusement, cela un coût social», a-t-il ajouté face aux questions de représentants syndicaux qui avaient acheté des actions pour pouvoir intervenir lors de l'assemblée générale.

En 2022, les cours du charbon avaient explosé dans le sillage de la guerre en Ukraine mais avaient ensuite reflué et ont nettement fléchi depuis début 2025 pour retomber à leur plus bas niveau en quatre ans face au ralentissement de l'économie chinoise, aux incertitudes sur les tarifs douaniers et au risque d'une moindre croissance mondiale.

«Des mineurs vont perdre leur emploi», a expliqué à l'AFP Glen Mpufane, le représentant pour la branche minière de l'organisation syndicale IndustriALL, venu d'Afrique du Sud.

Une quarantaine de militants d'organisations environnementales ont déployé des banderoles pour protester contre la stratégie de Glencore dans le charbon et ont installé une carte du monde couverte de morceaux de charbon.