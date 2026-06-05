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Un contrat à 920 millions Google louera 110'000 puces Nvidia à SpaceX pour accélérer sa stratégie IA

Basile Mermoud

5.6.2026

SpaceX a signé vendredi un accord pour louer à Google une importante puissance de calcul informatique, selon un document boursier publié vendredi, renforçant la place du groupe spatial d'Elon Musk parmi les fournisseurs d'infrastructures de l'intelligence artificielle.

Pour SpaceX, dont l'entrée en Bourse  est attendue le 12 juin, il s'agit du deuxième contrat de mise à dispositions de serveurs et de processeurs signé par le groupe spatial d'Elon Musk en un mois (image d’illustration).
Pour SpaceX, dont l'entrée en Bourse  est attendue le 12 juin, il s'agit du deuxième contrat de mise à dispositions de serveurs et de processeurs signé par le groupe spatial d'Elon Musk en un mois (image d’illustration).
AFP

05.06.2026, 22:18

Selon l'accord, rendu public à une semaine de l'entrée en Bourse de SpaceX, Google paiera 920 millions de dollars par mois pour louer environ 110.000 processeurs graphiques (GPU) du fabricant Nvidia.

Le contrat porte sur la période d'octobre 2026 à juin 2029, mais le document précise que «l'accord peut être résilié par les parties avec un préavis de 90 jours» à partir de 2027.

«Il s'agit d'un accord de court terme, conclu au bon moment, destiné à nous garantir une capacité d'appoint pour répondre à une demande en forte hausse pour notre plateforme d'agents, Gemini Enterprise», a réagi un porte-parole de Google joint par l'AFP.

Google, dont la filiale Google Cloud est un des leaders mondiaux des infrastructures informatiques en ligne, derrière AWS et Microsoft Azure, reconnaît faire face à «une demande supérieure à nos propres prévisions».

Le groupe de Mountain View a annoncé mi-mai une refonte majeure de sa célèbre barre de recherche, en cours de transformation vers un assistant d'intelligence artificielle (IA) quasi-autonome, Gemini Spark, encore réservé à ses clients haut de gamme américains.

L'ensemble de l'industrie tech américaine est confrontée à un goulot d'étranglement, faute de centres de données opérationnels en quantité suffisante et compte-tenu d'une explosion des coûts de la puissance de calcul.

Le 6 mai, Anthropic, autre fleuron américain de la course à l'IA en difficulté pour répondre à la demande, avait signé un mégacontrat surprise avec SpaceX pour lui louer l'un de ses principaux centres de données, Colossus, installé à Memphis (Tennessee).

Technologies. La fortune d'Elon Musk pourrait atteindre 1000 milliards de dollars

TechnologiesLa fortune d'Elon Musk pourrait atteindre 1000 milliards de dollars

Pour SpaceX, dont l'entrée en Bourse  est attendue le 12 juin, il s'agit du deuxième contrat de mise à dispositions de serveurs et de processeurs signé par le groupe spatial d'Elon Musk en un mois. Il vient renforcer la crédibilité des comptes du conglomérat envers les investisseurs, alors que le groupe est très fortement déficitaire (4,3 milliards de pertes au 1er trimestre).

Le contrat avec Anthropic rapportera 1,25 milliard par mois à SpaceX à partir de juillet. L'introduction en Bourse de SpaceX, attendue le 12 juin, s'annonce comme la plus importante de l'histoire: l'entreprise vise une levée d'environ 75 milliards de dollars, pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars.

SpaceX, surtout connu pour ses fusées et son réseau de satellites Starlink, a absorbé en février la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, créatrice du robot conversationnel Grok, et en exploite désormais les centres de données.

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