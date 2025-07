Le meunier vaudois Groupe Minoteries (GMSA) a inauguré le Moulin du Valais SA à Riddes (VS). Construit en 14 mois pour 6,4 millions de francs, il doit notamment jouer un rôle central dans la production du pain de seigle valaisan AOP.

Groupe Minoteries, ici avec son siège à Granges-près-Marnand, a inauguré son nouveau moulin à Riddes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Unique moulin à meules de pierre de cette envergure de Suisse, il va transformer jusqu'à une tonne de céréales par heure, du seigle mais aussi de l'épeautre pur, de l'amidonnier et d'anciennes variétés de blé, explique GMSA.

Le moulin est équipé de deux fois six grandes meules en granit pesant au total 18 tonnes. Ces meules tournent lentement, «ce qui évite que le grain ne chauffe, un facteur essentiel pour la qualité et la conservation des nutriments», poursuit le communiqué.

Unique entreprise de meunerie cotée en bourse, GMSA emploie 250 collaborateurs. Il est basé à Granges-près-Marnand (VD) et possède cinq autres sites de production à Goldach (SG), Stein am Rhein (SH), Zollbrück (BE), Müllheim-Wigoltingen (TG) et Riddes (VS), ainsi qu'un silo à Schwarzenbach (SG).