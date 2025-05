Le meunier vaudois Groupe Minoteries (GMSA) va racheter au 1er juin 2025 la société thurgovienne E. Zwicky. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Le Groupe Minoteries rachète la société thurgovienne E. Zwicky (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Groupe Minoteries (GMSA) va reprendre les quelque 85 collaborateurs de E. Zwicky et poursuivra l'exploitation du site de Müllheim-Wigoltingen, indique jeudi dans un communiqué le groupe basé à Granges-près-Marnand.

«Les discussions d'intégration se sont faites assez naturellement tant nos deux entreprises se complètent bien», a souligné la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, présidente du conseil d'administration de GMSA, citée dans le communiqué.

La société E. Zwicky est «le plus grand moulin spécialisé de Suisse dans les aliments sains et naturels à base de céréales, de légumineuses, de graines et de semences», poursuit le communiqué. Elle a été fondée en 1892.