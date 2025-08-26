Groupe Minoteries explique le fléchissement de ses ventes par "un affaiblissement de la demande dans certains secteurs clés ainsi qu'une pression toujours aussi grande sur les prix" (image d'illustration). ATS

Groupe Minoteries a enregistré des recettes en recul au premier semestre 2025, affecté par la baisse de la demande en farines traditionnelles. Le groupe alimentaire vaudois table sur une stabilisation d'ici fin 2025.

Keystone-SDA ATS

Pour la période examinée, la société basée à Granges-près-Marnand (VD) affiche un chiffre d'affaires de 71,1 millions de francs, soit une perte de 2,8% sur un an. Un résultat «principalement lié à une diminution des volumes globaux», dit-elle mardi dans un communiqué.

L'entreprise explique plus précisément ce fléchissement par «un affaiblissement de la demande dans certains secteurs clés ainsi qu'une pression toujours aussi grande sur les prix».

Groupe Minoteries souligne avoir pu malgré tout «globalement stabiliser les charges». Les charges de marchandises (après variation de stock) reculent ainsi à 49,5 millions, contre 51,5 millions à la même période un an plus tôt.

Les charges de personnel grimpent à 11,2 millions, contre 10,8 millions et les charges d'exploitation demeurent presque identiques à 7,2 millions, contre 7,3 millions. Quant aux amortissements, ils augmentent légèrement à 2,6 millions, contre 2,5 millions auparavant.

L'excédent opérationnel (Ebit) s'enrobe ainsi de 2,4% en glissement annuel, s'établissant à 2,9 millions de francs. Quant au résultat net, il a atteint 2,6 millions, en diminution de 2,2%.

«Dans un contexte toujours complexe mais en l'absence d'événements majeurs d'ici à la fin de l'année», le groupe vise une stabilisation de sa position «grâce à une gestion rigoureuse et à une offre élargie». Selon lui, l'intégration de Schweizerische Schälmühle E. Zwicky, moulin situé en Thurgovie, contribuera positivement à l'évolution de son chiffre d'affaires, «même si l'impact sur le bénéfice d'exploitation (Ebit) restera limité à court terme».

Il prévoit que «les synergies attendues ne déploient véritablement leurs effets qu'au-delà de l'exercice en cours».