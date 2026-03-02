  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Effet de la guerre en Iran L'or et le franc sont recherchés par les investisseurs

ATS

2.3.2026 - 07:20

L'or et le franc, valeurs refuges par excellence par temps de crise, accentuaient leurs gains lundi matin, alors que les frappes militaires contre l'Iran s'étendent au Moyen-Orient. L'armée israélienne a en effet lancé des raids au Liban contre le Hezbollah, tandis que Téhéran exclut toute négociation.

L'or et le franc, valeurs refuges par excellence par temps de crise, accentuaient leurs gains lundi matin.
L'or et le franc, valeurs refuges par excellence par temps de crise, accentuaient leurs gains lundi matin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.03.2026, 07:20

Vers 06h45, l'once de métal jaune montait de 1,6% à 5360,82 dollars, se rapprochant de son record historique à 5598,04 dollars atteint le 29 janvier. L'argent, qui avait fortement progressé ces derniers jours, gagnait 0,49% à 94,19 dollars.

Le cours de l'or a atteint «son plus haut niveau depuis plus d'un mois, alors que la demande en valeurs refuges s'est intensifiée à la suite des frappes conjointes menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran au cours du weekend», ont commenté les experts de la plateforme Trading Economics.

Selon ces derniers, «l'or a enregistré en février sa septième hausse mensuelle consécutive, la plus longue série depuis 1973, sous l'effet des tensions géopolitiques accrues et de la refonte des relations internationales par le président américain Donald Trump. Cette reprise a également été soutenue par les achats massifs des banques centrales et par le désintérêt général des investisseurs pour les obligations souveraines et les devises».

Sur le marché des changes, le franc se raffermissait face au dollar à 0,7690 USD/CHF et face à l'euro à 0,90532 EUR/CHF.

Les plus lus

Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban
Le pétrole flambe avec la guerre en Iran
Infantino veut sévir : «Si un joueur se couvre la bouche, alors il doit être exclu»
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
Les inégalités salariales s'accentuent en Suisse
«Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien»