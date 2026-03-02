L'or et le franc, valeurs refuges par excellence par temps de crise, accentuaient leurs gains lundi matin, alors que les frappes militaires contre l'Iran s'étendent au Moyen-Orient. L'armée israélienne a en effet lancé des raids au Liban contre le Hezbollah, tandis que Téhéran exclut toute négociation.

Keystone-SDA ATS

Vers 06h45, l'once de métal jaune montait de 1,6% à 5360,82 dollars, se rapprochant de son record historique à 5598,04 dollars atteint le 29 janvier. L'argent, qui avait fortement progressé ces derniers jours, gagnait 0,49% à 94,19 dollars.

Le cours de l'or a atteint «son plus haut niveau depuis plus d'un mois, alors que la demande en valeurs refuges s'est intensifiée à la suite des frappes conjointes menées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran au cours du weekend», ont commenté les experts de la plateforme Trading Economics.

Selon ces derniers, «l'or a enregistré en février sa septième hausse mensuelle consécutive, la plus longue série depuis 1973, sous l'effet des tensions géopolitiques accrues et de la refonte des relations internationales par le président américain Donald Trump. Cette reprise a également été soutenue par les achats massifs des banques centrales et par le désintérêt général des investisseurs pour les obligations souveraines et les devises».

Sur le marché des changes, le franc se raffermissait face au dollar à 0,7690 USD/CHF et face à l'euro à 0,90532 EUR/CHF.