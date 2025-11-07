  1. Clients Privés
Genève Gunvor retire sa proposition de rachat d'actifs de Lukoil

ATS

7.11.2025 - 11:38

Le négociant Gunvor, enregistré à Chypre et installé à Genève, retire sa proposition de reprise des actifs internationaux du groupe pétrolier russe Lukoil qui compte parmi ses filiales le négociant genevois Litasco.

Washington s'était opposé à cet accord. Le Trésor américain a publié jeudi soir sur son réseau social X une citation de Donald Trump qualifiant Gunvor de "marionnette" de la Russie qui "n'obtiendra jamais de permis d'agir et de faire des profits."
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 11:38

07.11.2025, 11:51

«Gunvor retire sa proposition concernant les actifs internationaux de Lukoil», a déclaré un porte-parole à l'agence AWP. Dans communiqué de l'entreprise russe paru fin de semaine dernière, Lukoil avait indiqué accepter l'offre de Gunvor et s'être engagée à ne pas négocier avec d'autres acheteurs.

Washington s'était opposé à cet accord. Le Trésor américain a publié jeudi soir sur son réseau social X une citation de Donald Trump qualifiant Gunvor de «marionnette» de la Russie qui «n'obtiendra jamais de permis d'agir et de faire des profits.»

Le porte-parole de l'entreprise a assuré à AWP que cette déclaration est «fondamentalement erronée et mensongère. Gunvor a toujours fait preuve d'ouverture et de transparence quant à sa propriété et ses activités, et s'est activement distanciée de la Russie depuis plus d'une décennie», ajoute le porte-parole en citant la fin des activités commerciales et la vente d'actifs russes.

Gunvor emploie 2000 collaborateurs et affichait l'an dernier des recettes de 136 milliards de dollars.

Fin 2024, Lukoil opérait un réseau 2450 stations-services dans 20 pays, hors Russie. A travers Litasco, Lukoil compte deux raffineries, Petrotel Lukoil en Roumanie et Lukoil Neftochim Burgas en Bulgarie, ainsi qu'une participation de 45% dans la raffinerie Zeeland aux Pays-Bas.

