L'hôtellerie vaudoise poursuit sa progression, enregistrant 1,74 million de nuitées entre mai et octobre 2024. Cette fréquentation est en hausse de 0,6 % par rapport à la saison estivale 2023. Ce bilan positif repose essentiellement sur les bons résultats affichés par Lausanne et la région Nyon-Morges. Ce sont les touristes allemands et français qui affichent la progression la plus marquée.

Sur le plan régional, les destinations de Lausanne (+4,7%) et de Nyon-Morges (+4,5%) dressent le meilleur bilan de la saison d'été 2024 pour l'hôtellerie vaudoise (archives). ATS

La progression marque toutefois un fléchissement, après les hausses de 6% entre 2023 et 2022 et surtout 20% entre 2022 et 2021. Pour la saison estivale 2024, la fréquentation des hôtes indigènes a été moins élevée qu'en été 2023 (-5,5%), la clientèle étrangère (+7,2%) a été plus nombreuse à séjourner dans les hôtels vaudois, relève le Canton jeudi dans son Flash statistique.

Sur le plan régional, les destinations de Lausanne (+4,7%) et de Nyon-Morges (+4,5%) dressent le meilleur bilan de la saison d'été 2024. En revanche, après un été 2023 exceptionnel, les Alpes vaudoises ont vu leur fréquentation reculer de 8,1%, selon Statistique Vaud.

Pic indien

Parmi les principaux marchés de proximité, les touristes allemands (+27%) et français (+10%) ont le plus contribué à la hausse de fréquentation de la clientèle étrangère. Du côté des hôtes extraeuropéens, la clientèle indienne affiche la progression la plus marquée (+30%).

Sur le plan national, les nuitées estivales s'inscrivent également en hausse par rapport à 2023 (+1,6 %). Ce sont les destinations urbaines de Bâle (+5,5%), Genève (+4,8%) et Zurich (+4,7%) qui ont connu la plus forte hausse de fréquentation. En revanche, le bilan estival est négatif pour les régions alpines, avec un recul de nuitées qui touche les cantons du Valais (-2,6%), du Tessin (-1,7%) et des Grisons (-0,4%).

