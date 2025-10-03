  1. Clients Privés
Edition Hachette Livre s’offre Le Routard

ATS

3.10.2025 - 17:22

Le groupe Hachette Livre a annoncé vendredi l'acquisition «de la marque et des éléments de l'univers du Routard», numéro un incontesté des livres de voyage en France, dont il éditait déjà le guide depuis 1975.

Hachette Livre acquiert la marque Le Routard, la bible française des globe-trotteurs. (archive)
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 17:22

03.10.2025, 17:24

Le Routard, confondé en 1973 par Philippe Gloaguen, «marque emblématique et première collection de guides touristiques sur le marché», «propose aujourd'hui 160 titres, ainsi que des beaux livres et hors-séries autour du voyage», a détaillé le groupe d'édition dans un communiqué.

Avec cette acquisition, dont le montant n'a pas été précisé, le groupe détient désormais la bible française des globe-trotteurs. Depuis sa création, il s'est écoulé plus de 55 millions d'exemplaires du célèbre guide qui se vend encore à 2,5 millions d'exemplaires par an et figure dans le Top 20 des livres les plus vendus dans le monde.

Philippe Gloaguen, 74 ans, avait su surfer sur les années hippies et accompagner l'essor du voyage dans les années 1970 et 1980, avec la démocratisation des voyages en avion, pour lancer son bréviaire devenu culte.

L'opération permet aussi à Hachette Livre de porter sa participation à 100% dans la société Cyberterre, qui édite le site Routard.com. Hachette Livre, numéro un français de l'édition, est passé sous le contrôle du milliardaire conservateur Vincent Bolloré fin 2023.

