Alibaba Hausse de 5% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

ATS

25.11.2025 - 13:08

Alibaba a vu ses revenus augmenter de 5% au 3e trimestre, alors que le titre du géant chinois s'est envolé suite au lancement de sa nouvelle application d'intelligence artificielle, Wen. Celle-ci a été téléchargée plus de 10 millions de fois en une semaine.

Dopée par une forte demande en IA la division Cloud Intelligence Group d'Alibaba a vu ses revenus décoller de 34% au 3e trimestre (archives).
Dopée par une forte demande en IA la division Cloud Intelligence Group d'Alibaba a vu ses revenus décoller de 34% au 3e trimestre (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.11.2025, 13:08

25.11.2025, 13:48

Selon les analystes, le succès initial de la nouvelle version de Qwen fait d'Alibaba un concurrent potentiel pour DeepSeek, également chinois, et le ChatGPT d'OpenAI.

Alibaba a publié mardi un chiffre d'affaires de 247,8 milliards de yuans (35 milliards de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre.

Ce résultat progresse de 5% par rapport aux 236,5 milliards de yuans du même trimestre de l'année précédente et dépasse les estimations des analystes, qui tablaient sur 245,2 milliards.

«Nous sommes entrés dans une phase d'investissement visant à créer une valeur stratégique à long terme dans les technologies et l'infrastructure de l'IA», a déclaré Eddie Wu, directeur général d'Alibaba.

«La forte demande en IA a encore accéléré la croissance de notre division Cloud Intelligence Group, avec un chiffre d'affaires en hausse de 34% et une croissance à trois chiffres des revenus liés à l'IA pour le neuvième trimestre consécutif», a ajouté M. Wu.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a chuté à 21 milliards de yuans (-52% sur un an), a indiqué la société.

Alibaba exploite certaines des plus grandes plateformes de commerce en ligne de Chine et ambitionne de devenir un acteur majeur de la course mondiale au développement de l'IA.

L'entreprise basée à Hangzhou a annoncé en février qu'elle investirait au moins 380 milliards de yuans (53 milliards de dollars) dans l'intelligence artificielle et le «cloud computing» (informatique dématérialisée) au cours des trois prochaines années.

Cette stratégie a permis au cours de l'action Alibaba à Wall Street de bondir d'environ 90% par rapport à son cours de l'année dernière, malgré les craintes de surévaluation des valeurs liées à l'IA à l'échelle mondiale.

Lundi, l'action américaine d'Alibaba a clôturé en hausse de 5% après l'annonce par la société que l'application Qwen avait dépassé les 10 millions de téléchargements dès la première semaine de son lancement en version bêta.

L'application pourrait ouvrir la voie à l'adoption d'agents IA – des programmes qui utilisent des chatbots pour effectuer des tâches réalisées par des humains en ligne, comme acheter un billet d'avion ou ajouter des événements à un calendrier.

Emily Jarvie, analyste chez Proactive Investors, a souligné, que «la Chine est un marché clé pour Qwen, car ChatGPT d'OpenAI n'y est pas disponible».

