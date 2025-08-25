  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Hausse de l'emploi au deuxième trimestre

ATS

25.8.2025 - 08:48

L'emploi total en Suisse a augmenté de 0,6% sur un an au deuxième trimestre après correction des variations saisonnières, annonce l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi. Les entreprises ont annoncé 10,0% de postes vacants de moins qu'à la même période en 2024.

Si l'emploi a progressé en comparaison annuelle, les perspectives pour la suite se sont singulièrement dégradées. (archive)
Si l'emploi a progressé en comparaison annuelle, les perspectives pour la suite se sont singulièrement dégradées. (archive)
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 08:48

25.08.2025, 09:02

A la fin juin, les entreprises comptaient en tout 5,5 millions d'emplois, hors agriculture, soit 35'400 postes de plus qu'un an plus tôt. La hausse est de 0,1% par rapport au trimestre précédent, toujours après correction des variations saisonnières, précise l'OFS dans un communiqué.

Quelque 2,3 millions de personnes travaillaient à temps partiel, dont 69,4% de femmes. Le volume de l'emploi, calculé en emplois à plein temps, a lui atteint 4,3 millions de postes (dont 40,6% occupés par des femmes), s'accroissant donc de 21'000 équivalents plein temps (+0,5%) en l'espace d'une année.

Les entreprises ont annoncé un total de 93'200 places vacantes, soit 10'400 de moins qu'au même trimestre en 2024. Ce recul a touché tant le secteur secondaire (-14,2%) que le secteur tertiaire (-8,8%). Les places vacantes représentaient 1,7% de l'ensemble des postes.

Les difficultés de recrutement de personnel qualifié, pondérées selon le nombre d'emplois, ont en outre reculé, de 2,2 points de pourcentage à 37,1%.

Les prévisions d'évolution de l'emploi se sont elles assombries, les entreprises continuant de miser sur la prudence. Celles qui prévoyaient d'accroître leur effectif de personnel représentaient 11,0% de l'emploi total au deuxième trimestre (contre 12,3% un an plus tôt) et celles qui envisageaient de le réduire, 4,3% (3,7% un an plus tôt).

L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi a fléchi par rapport à l'année dernière (-1,1 point), mais demeure confiant (1,04).

Les plus lus

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !
La mort d'une reine et des photos qui ont fait le tour du monde
Arrestation d'un vice-gouverneur pour détournements de fonds
Affluence record à Bâle, bijou à Thoune et festival genevois