Malgré les taxes douanières Hausse de salaires prévue pour les employés suisses l'an prochain

ATS

17.8.2025 - 10:35

Les entreprises prévoient une hausse des salaires l'an prochain. C'est ce qui ressort de la dernière enquête salariale du Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF de Zurich (KOF). Cette enquête a été menée auprès d'environ 4500 entreprises.

Selon l'enquête du KOF, la hausse de salaire attendue pour l'année prochaine sera plus importante dans le secteur de la construction. Elle devrait être de 1,7% (Image symbolique).
Selon l'enquête du KOF, la hausse de salaire attendue pour l'année prochaine sera plus importante dans le secteur de la construction. Elle devrait être de 1,7% (Image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

17.08.2025, 10:35

17.08.2025, 11:24

Les experts estiment que les entreprises s'attendent en moyenne à une croissance des salaires de 1,3%. Après déduction du renchérissement attendu de 0,5% par le Centre de recherches conjoncturelles, les employés bénéficieraient ainsi d’une augmentation réelle des salaires d’environ 0,8%, a indiqué le KOF dimanche à l’agence de presse Keystone-ATS, confirmant un article de la NZZ am Sonntag parut dimanche.

Par rapport à l'enquête salariale de l'année dernière, les attentes des entreprises sur la croissance des salaires sont en baisse de 0,3 point de pourcentage. Selon le KOF, le recul de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que la nette baisse de l'inflation au cours des derniers mois en sont la cause. Durant les trois dernières années, les prévisions des entreprises sur la croissance nominale des salaires ont donc continuellement diminué.

Taxe douanière pas prise en compte

Les données ont été collectées avant que les Etats-Unis n'imposent à la Suisse de nouveaux droits de douane de 39%, souligne le KOF. «C'est précisément dans les entreprises industrielles fortement orientées vers les Etats-Unis que les droits de douane devraient avoir réduit les prévisions de croissance salariale», précise le centre de recherche.

Le secteur de la construction s'en sort mieux avec une hausse attendue de 1,7%. Les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration s'attendent également à une croissance des salaires relativement élevés de 1,5%. Les améliorations les plus faibles sont attendues dans la vente en gros (0,9%), dans l'industrie manufacturière et le commerce de détail (1,1%).

Depuis 2022, le KOF enquête tous les trimestres sur les attentes salariales des entreprises du secteur privé.

