Tourisme Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

ATS

29.8.2025 - 08:58

Le secteur de la parahôtellerie en Suisse a vu le nombre de nuitées augmenter de 14,1% sur un an à 3,87 millions d'unités au deuxième trimestre. Sur ce nombre, les hôtes helvétiques ont représenté 2,5 millions de nuitées, soit 65,5% de la demande.

Entre avril et fin juin, les terrains de camping suisses ont enregistré 1,54 million de nuitées (archives).
Entre avril et fin juin, les terrains de camping suisses ont enregistré 1,54 million de nuitées (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 08:58

29.08.2025, 09:17

Pendant la période sous revue, les logements de vacances exploités commercialement ont affiché 1,06 million de nuitées, les hébergements collectifs 1,26 million et les terrains de camping 1,54 million de nuitées, selon les données provisoires publiées vendredi par l'Office fédéral de statistique (OFS).

