Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Banques Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre

ATS

13.1.2026 - 09:31

Le coût des hypothèques a nettement augmenté fin 2025 en Suisse, en raison de la hausse des taux du marché des capitaux et de l'augmentation des marges par les banques, a indiqué mardi le portail comparatif comparis.ch.

Fin décembre dernier, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d'une trentaine de banques, s'établissait à 1,91% pour un crédit immobilier fixe à dix ans, après 1,74% début décembre et 1,68% début 2025.
Fin décembre dernier, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d'une trentaine de banques, s'établissait à 1,91% pour un crédit immobilier fixe à dix ans, après 1,74% début décembre et 1,68% début 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.01.2026, 09:31

Fin décembre dernier, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d'une trentaine de banques, s'établissait à 1,91% pour un crédit immobilier fixe à dix ans, après 1,74% début décembre et 1,68% début 2025.

Pour une hypothèque fixe sur cinq ans, le taux s'élevait fin décembre dernier à 1,61%, en hausse comparé au 1,42% demandé en moyenne au début de ce mois. Début 2025, il se situait à 1,5%.

«La récente hausse des taux hypothécaires est due à la hausse des taux du marché des capitaux et à l'élargissement des marges bancaires», a expliqué Dirk Renkert. Selon l'expert argent de comparis.ch, «même si les banques ne publient pas leurs marges, l'augmentation de la marge des hypothèques Saron est la plus visible, car leur taux d'intérêt est déterminé exclusivement par la marge depuis l'introduction du taux zéro par la BNS».

Cette augmentation intervient, alors que la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur à 0% lors de sa précédente réunion de politique monétaire mi-décembre. Elle devrait conserver ce niveau lors de sa prochaine réunion en mars, selon les économistes.

Les plus lus

«Charlie Hebdo» se moque à nouveau de la Suisse
Crans-Montana: les gérants pleurent leur serveuse – «Nous avons essayé de la réanimer»
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Le sort s’acharne sur un Ruben Vargas effondré et en larmes !
Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre
Les Etats-Unis ont maquillé un avion militaire en appareil civil