Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre

Le coût des hypothèques a nettement augmenté fin 2025 en Suisse, en raison de la hausse des taux du marché des capitaux et de l'augmentation des marges par les banques, a indiqué mardi le portail comparatif comparis.ch.

Fin décembre dernier, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d'une trentaine de banques, s'établissait à 1,91% pour un crédit immobilier fixe à dix ans, après 1,74% début décembre et 1,68% début 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour une hypothèque fixe sur cinq ans, le taux s'élevait fin décembre dernier à 1,61%, en hausse comparé au 1,42% demandé en moyenne au début de ce mois. Début 2025, il se situait à 1,5%.

«La récente hausse des taux hypothécaires est due à la hausse des taux du marché des capitaux et à l'élargissement des marges bancaires», a expliqué Dirk Renkert. Selon l'expert argent de comparis.ch, «même si les banques ne publient pas leurs marges, l'augmentation de la marge des hypothèques Saron est la plus visible, car leur taux d'intérêt est déterminé exclusivement par la marge depuis l'introduction du taux zéro par la BNS».

Cette augmentation intervient, alors que la Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur à 0% lors de sa précédente réunion de politique monétaire mi-décembre. Elle devrait conserver ce niveau lors de sa prochaine réunion en mars, selon les économistes.