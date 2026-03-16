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Tourisme Hausse en février du nombre de nuitées hôtelières

ATS

16.3.2026 - 14:20

La période des vacances de ski semble avoir souri aux hôtliers, selon les premières bribes de données distillées par l'OFS. (archive
La période des vacances de ski semble avoir souri aux hôtliers, selon les premières bribes de données distillées par l'OFS. (archive
ATS

Le secteur hôtelier suisse a enregistré en février une progression de 2,1% du nombre de nuitées en comparaison annuelle.

Keystone-SDA

16.03.2026, 14:20

Fréquentations des hôtes autochtones et des visiteurs étrangers ont contribué dans des proportions identiques à cette évolution, selon des chiffres «expérimentaux» publiés sur une base mensuelle lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

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