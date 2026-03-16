La période des vacances de ski semble avoir souri aux hôtliers, selon les premières bribes de données distillées par l'OFS. (archive ATS

Le secteur hôtelier suisse a enregistré en février une progression de 2,1% du nombre de nuitées en comparaison annuelle.

Keystone-SDA ATS

Fréquentations des hôtes autochtones et des visiteurs étrangers ont contribué dans des proportions identiques à cette évolution, selon des chiffres «expérimentaux» publiés sur une base mensuelle lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).