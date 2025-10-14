  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Heineken 400 emplois affectés par une réorganisation du siège

ATS

14.10.2025 - 17:06

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mardi une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes.

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mardi une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes. (archive)
Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mardi une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes. (archive)
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 17:06

14.10.2025, 17:07

Ceci intervient dans le cadre du déploiement de 40 plateformes numériques visant à «exploiter pleinement le potentiel des données et accélérer l'innovation», a indiqué Heineken, deuxième brasseur mondial après AB Ibne.

Dès l'année prochaine, le siège social d'Amsterdam se transformera en un centre stratégique plus ciblé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ces changements affecteront 400 emplois. Certains seront transférés vers la division services aux entreprises de Heineken, d'autres disparaîtront.

Dolf van den Brink, directeur général du brasseur, a déclaré que l'entreprise devait accélérer sa transformation numérique pour conserver son avance sur un marché concurrentiel. «Grâce à une organisation plus forte, simplifiée et plus agile, nous sommes bien placés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation», a-t-il affirmé.

En juillet, l'action Heineken a chuté après l'annonce d'une baisse des ventes de bière au premier semestre, notamment en Europe et aux États-Unis. L'entreprise, qui compte parmi ses marques Amte, Kingfisher et le cidre Savannah, a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec une hausse de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4 et 8%, son indicateur privilégié.

Les plus lus

«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
L’armée s’empare du pouvoir après la destitution du président par le Parlement
France : Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites
«J'ai un souvenir où il pleure...» - Les révélations chocs du fils de Benjamin Castaldi
La CGN réduit la voilure: grogne chez les frontaliers
Le Brésil subit une remontada et un revers historique au Japon