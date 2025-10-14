Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mardi une importante réorganisation de son siège social à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes.

Keystone-SDA ATS

Ceci intervient dans le cadre du déploiement de 40 plateformes numériques visant à «exploiter pleinement le potentiel des données et accélérer l'innovation», a indiqué Heineken, deuxième brasseur mondial après AB Ibne.

Dès l'année prochaine, le siège social d'Amsterdam se transformera en un centre stratégique plus ciblé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ces changements affecteront 400 emplois. Certains seront transférés vers la division services aux entreprises de Heineken, d'autres disparaîtront.

Dolf van den Brink, directeur général du brasseur, a déclaré que l'entreprise devait accélérer sa transformation numérique pour conserver son avance sur un marché concurrentiel. «Grâce à une organisation plus forte, simplifiée et plus agile, nous sommes bien placés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation», a-t-il affirmé.

En juillet, l'action Heineken a chuté après l'annonce d'une baisse des ventes de bière au premier semestre, notamment en Europe et aux États-Unis. L'entreprise, qui compte parmi ses marques Amte, Kingfisher et le cidre Savannah, a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec une hausse de son bénéfice d'exploitation comprise entre 4 et 8%, son indicateur privilégié.