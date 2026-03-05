L'assureur maladie et accidents Helsana a encaissé l'an dernier pour 8,96 milliards de francs de primes, un volume en hausse de 8,6% sur un an. «Nous comptons poursuivre notre croissance en 2026», a déclaré jeudi Roman Sonderegger, directeur général (CEO) d'Helsana.

Le jeu des placements s'est toutefois avéré moins fructueux qu'en 2024, avec un rendement amoindri de 1,2 point de pourcentage à 6,0%. Le bénéfice net s'est ainsi étiolé d'un cinquième à 357 millions. «La performance des placements est solide, compte-tenu la faible part des actions, moins de 20%», a expliqué Ronny Bächtold, directeur financier (CFO), en marge d'une conférence de presse.

Le rapport entre primes encaissées et prestations consenties s'est dégradé légèrement, le ratio combiné passant à 99,5% contre 98,3% un an plus tôt. Les prestations ont en effet poursuivi leur essor pour représenter une charge de 8,4 milliards de francs.

Le groupe revendique l'adhésion de 69'000 nouveaux clients dans l'assurance de base. Dans ce segment d'activité, le ratio combiné a augmenté de 1,7 point de pourcentage à 101,7%. «Nous ne sommes pas rentables dans cette activité et nous ne le serons pas non plus en 2026, même si la situation devrait s'améliorer», a précisé le CFO.

La croissance de la clientèle dans l'assurance de base peut certes peser sur la rentabilité, mais elle permet aussi à Helsana de renforcer ses produits dans l'assurance complémentaire et celle accident.

«Par contre, nous réaliserons des bénéfices dans l'assurance complémentaire et l'assurance-accident». Assurances complémentaires et accident ont en effet tiré la rentabilité vers le haut, présentant des ratio combinés de respectivement 92,4% et 97,3%. Le rapport entre primes et frais d'exploitation a été amélioré à 6,9%, contre 7,4%.

Solides fonds propres

Fin décembre, la société zurichoise disposait de 3,30 milliards de francs de fonds propres, contre 3,22 milliards douze mois plus tôt. Les provisions actuarielles destinées à couvrir les imprévus ont été étoffées de 159 millions à 2,83 milliards. «Nous sommes solidement financés, parés à faire face à des imprévus, y compris à un crash boursier», s'est félicité le CFO.

L'assureur a pu financer l'acquisition du fournisseur de logiciels d'assurance maladie et accidents Adcubum, entièrement via ses fonds propres. Racheté à TA Associate, un fond de placement privé américain, le retour en territoire suisse de ce prestataire clé pour la branche est une «nouvelle rassurante pour la qualité et la sécurité», a souligné le CEO, y compris pour les concurrents d'Helsana qui font appel à ses produits.