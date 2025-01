Quelque 500 postes, dont 200 à 250 en Suisse, sont concernés par les nouvelles mesures d'efficacité opérationnelle récemment annoncées par l'assureur Helvetia. Une partie de ces emplois seront relocalisés à l'étranger, a indiqué vendredi le groupe st-gallois, confirmant une information du portail Inside Paradeplatz.

Mi-décembre, le groupe avait indiqué vouloir faire progresser son efficacité opérationnelle de plus de 200 millions de francs et améliorer le ratio combiné, à 95,4% au premier semestre, d'environ 2 points de pourcentage d'ici la fin du premier cycle de trois ans, fin 2027. KEYSTONE

Keystone-SDA, al ATS

Ces mesures de restructuration s'étendront sur une période de trois ans, permettant de «limiter fortement» des suppressions de postes par des fluctuations naturelles, la mobilité en interne et des mesures de requalification, a indiqué à l'agence AWP un porte-parole de Helvetia, qui compte au total plus de 13'800 salariés.

Quant à l'assurance en ligne Smile, le groupe a stoppé son expansion en Espagne, voulant d'abord se concentrer sur les synergies entre ses filiales ibériques Helvetia Seguros et Caser. «Les équipes concernées et les relations clientèle en Espagne seront intégrées dans Helvetia», a ajouté le porte-parole dans un courriel.

Ces décisions n'ont pas d'impact sur la stratégie de Smile en Suisse et en Autriche. Des répercussions financières ne sont pas attendues.

Mi-décembre, le groupe avait indiqué vouloir faire progresser son efficacité opérationnelle de plus de 200 millions de francs et améliorer le ratio combiné, à 95,4% au premier semestre, d'environ 2 points de pourcentage d'ici la fin du premier cycle de trois ans, fin 2027. Pour atteindre cet objectif, l'assureur veut notamment regrouper ses unités espagnoles Helvetia Seguros et Caser.

L'assureur n'a cependant pas voulu commenter les informations d'Inside Paradeplatz sur un éventuel retrait d'ici mi-2025 du marché allemand.