La fusion entre les assureurs Helvetia et Bâloise va entraîner la suppression de 1400 à 1800 emplois. Pour le marché suisse, sans tenir compte du siège du groupe, le directeur général d'Helvetia-Baloise Martin Jara prévoit la suppression de 1000 à 1200 emplois.

Les réductions d'emploi interviendront principalement par les départs à la retraites et des licenciements.

Les réductions d'emploi interviendront principalement par les départs à la retraites et des licenciements. Les postes devenus libres seront repourvus à l'interne, ce qui permettra de réduite sensiblement les licenciements, a précisé M. Jara dans une interview au Tagesanzeiger de samedi.

Le patron voit un potentiel de synergies surtout dans les fonctions de soutien. Dans le domaine du suivi de la clientèle, le patron ne veut faire aucun compromis.

Par ailleurs, M. Jara a dit être opposé au relèvement de 58 à 63 ans de l'âge requis pour le départ en retraite anticipée dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Il critique une atteinte inacceptable dans le CV des individus. Les personnes ont constitué elles-mêmes leur avoir de prévoyance professionnelle et elles doivent pouvoir décider elles-mêmes de la façon de l'utiliser.

La question du relèvement de l'âge de la retraite doit tout à fait pouvoir être discutée. Le patron d'Helvetia-Baloise ne croit pas que tout le monde devrait travailler au-delà de 65 ans. Le maintien de l'actuel âge de référence ne peut occulter les réalités démographiques, a cependant relevé M. Jara.