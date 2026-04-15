Le groupe d'assurance Helvetia Baloise a dévoilé de solides chiffres pour 2025, sur une base pro forma. Une partie des synergies est déjà réalisée, et de nouveaux objectifs sont esquissés à moyen terme, indique mercredi l'entreprise, dont la fusion a été finalisée en décembre 2025.

Fruit de la fusion des assureurs Helvetia et Baloise, Helvetia Baloise a déjà supprimé plus de 1100 postes en équivalents à l'issue du premier trimestre 2026 (archives). ATS

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Sur la base de chiffres non audités d'illustration, le groupe a réalisé un bénéfice sous-jacent de 1,03 milliard et un volume d'affaires combiné pro forma de 19,84 milliards, reflétant l'envergure accrue de l'entité fusionnée.

Les résultats combinés pro forma partent du principe que la fusion a eu lieu un an plus tôt. Ces résultats alignent les résultats de la Bâloise sur les principes et hypothèses comptables d'Helvetia, et tiennent compte des effets comptables liés à la fusion. Sur la base des chiffres combinés pro forma, le rendement sous-jacent des fonds propres ajustés s'élève à 15,4% pour l'année 2025, tandis que le ratio combiné s'établit à 92,8%.

Les ajustements comptables consécutifs à la fusion ont pour effet que dans les chiffres IFRS, la contribution de Baloise n'est représentée que dans le bilan et non pas dans le compte de résultats, ce dernier ne représente ainsi que la performance d'Helvetia, explique l'entreprise.

Helvetia a engrangé un résultat sous-jacent de 633,4 millions, en hausse de 19,8% sur une base ajustée. L'assureur a profité tout particulièrement de l'activité de souscription dans le segment non-vie. Le bénéfice net selon IFRS atteint 574,7 millions, en hausse de 14,4% sur un an. Le volume d'affaires s'est hissé à 11,55 milliards, correspondant à une croissance de 0,9% à taux de change constants.

De son côté, Bâloise a réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 409,6 millions, en hausse de 6,4% sur un an. Ajusté des effets uniques liés à la fusion, ce chiffre aurait atteint 570,6 millions, en hausse de 19,7% sur une base ajustée.

A fin décembre, le groupe consolidé affichait des capitaux propres de 13,8 milliards. Le goodwill résultant de la fusion s'élève à 3,2 milliards, tandis que les autres immobilisations incorporelles totalisent 3,5 milliards, dont plus d'un milliard sera amorti en 2026 en raison de la décision de changement de marque précédemment annoncée par le groupe.

Sur une base combinée pro forma, Helvetia Baloise estime son ratio SST à environ 260% à la fin de 2025.

Synergies déjà en partie réalisées

L'intégration des deux entreprises suit son cours. A fin 2025, des synergies de 139 millions avaient été obtenues, sur les 350 millions toujours ciblées d'ici 2028.

Sur les quelque 22'000 postes du nouveau groupe, une part importante sera supprimée pour atteindre les synergies visées: entre 2000 et 2600 emplois seront biffés d'ici 2028, indique Helvetia Bâloise, confirmant des déclarations précédentes. A la fin du premier partiel, plus de 1100 postes en équivalents plein temps avaient déjà disparus.

Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse, à 7,70 francs par titre, ce qui représente 765,5 millions au total. Ce montant est supérieur de 5,4% par rapport aux versements combinés de Helvetia et Bâloise au titre de l'exercice précédent.

Entre 2026 et 2028, l'entreprise fusionnée compte verser à ses actionnaires plus de 2,8 milliards de francs à titre de dividende. En 2029, le dividende devrait ainsi être supérieur de 50% au niveau de celui de 2025, grâce à une génération de liquidités plus importante et plus diversifiée.