Assurance Helvetia Baloise: jusqu'à 1800 postes biffés

ATS

9.12.2025 - 14:45

L'assureur Helvetia Baloise, fraîchement fusionné, compte supprimer 2000 à 2600 postes, dont 1400 à 1800 en Suisse, sur les trois prochaines années, a indiqué un porte-parole à l'agence AWP.

L'assureur Helvetia Baloise compte supprimer 2000 à 2600 postes sur les trois prochaines années (archives).
L'assureur Helvetia Baloise compte supprimer 2000 à 2600 postes sur les trois prochaines années (archives).
sda

Keystone-SDA

09.12.2025, 14:45

09.12.2025, 14:56

Actuellement, le nouveau groupe établi à Bâle recense quelque 22'000 collaborateurs répartis entre huit pays européens. Le patron du groupe, Fabian Ruprecht avait informé dans la foulée de l'annonce de la fusion de Baloise et d'Helvetia, dans les faits un rachat du premier par le second, de la suppression de doublons. Les médias avaient évoqué près de 2000 postes devant être biffés.

En Suisse, Helvetia Baloise va supprimer entre 1400 et 1800 emplois entre 2026 et 2028. En Allemagne, 260 à 330 postes disparaîtront. Les réductions d'effectifs prévues en Suisse visent essentiellement les fonctions au siège du groupe et des services internes, selon le porte-parole. Une procédure de consultation sera lancée en janvier prochain.

