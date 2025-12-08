  1. Clients Privés
Assurance Helvetia-Baloise: l'harmonisation comportera «plus d'impacts négatifs que d'impacts positifs»

ATS

8.12.2025 - 09:06

A peine composé vendredi dernier, le nouveau géant helvétique de l'assurance Helvetia Baloise prévient déjà ce lundi que l'harmonisation de sa comptabilité selon la norme IFRS comportera «plus d'impacts négatifs que d'impacts positifs».

L'union des deux assureurs comporte encore des zones d'ombres. (archive)
L'union des deux assureurs comporte encore des zones d'ombres. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 09:06

08.12.2025, 09:09

Le handicap le plus saillant résidera dans l'amortissement d'actifs intangibles, devisés à 3,4 milliards de francs. Les responsables ont d'ores et déjà prévu d'établir une comptabilité parallèle ou «sous-jacente», faisant abstraction des effets purement comptables et non opérationnels liés à la fusion.

Au 30 juin dernier, l'écart d'acquisition ("goodwill") s'élevait à 4,7 milliards, l'entreprise présentait sur une base pro forma une valorisation boursière de 13,9 milliards de francs et dispose d'actifs combinés de 146,6 milliards.

La finalisation vendredi soir du processus de rapprochement a ouvert la voie au négoce dès ce lundi des nouveaux titres Helvetia Baloise, sous le ticker HBAN, à la Bourse suisse.

