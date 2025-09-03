Sur les six premiers mois de l'année, l'assureur Helvetia a enregistré un bénéfice en nette hausse, dépassant les attentes du marché. La fusion prévue avec la Baloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine.

Sur le premier semestre 2025, l'assureur st-gallois Helvetia, en voie du fusion avec le concurrent Baloise, a dégagé un bénéfice net de 320,1 millions de francs, en hausse de 24% sur un an (archives). ATS

Au premier semestre 2025, le groupe st-gallois a enregistré un volume d'affaires de 6,9 milliards de francs, corrigé des effets de change, en hausse de 1,6% sur un an, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Les affaires non-vie, principal moteur de croissance, ont engrangé des primes en progression de 0,7% à 3,6 milliards de francs.

Les activités d'assurance-vie ont quant à elles vu leurs primes augmenter de 5,5% à 954,5 millions.

Le bénéfice net s'est inscrit à 320,1 millions de francs, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2024.

Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre le coût des sinistres et les primes encaissées, s'est amélioré de 1,2 points à 93,3%.

Le bénéfice présenté dépasse de loin les attentes du consensus établi par les analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un résultat net de 249 millions.

La fusion prévue avec la Bâloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine. Pour l'instant, l'accent reste toutefois mis sur le plan stratégique actuel et indépendant d'Helvetia.