  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances Helvetia s'envole au premier semestre

ATS

3.9.2025 - 07:25

Sur les six premiers mois de l'année, l'assureur Helvetia a enregistré un bénéfice en nette hausse, dépassant les attentes du marché. La fusion prévue avec la Baloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine.

Sur le premier semestre 2025, l'assureur st-gallois Helvetia, en voie du fusion avec le concurrent Baloise, a dégagé un bénéfice net de 320,1 millions de francs, en hausse de 24% sur un an (archives).
Sur le premier semestre 2025, l'assureur st-gallois Helvetia, en voie du fusion avec le concurrent Baloise, a dégagé un bénéfice net de 320,1 millions de francs, en hausse de 24% sur un an (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 07:25

03.09.2025, 07:42

Au premier semestre 2025, le groupe st-gallois a enregistré un volume d'affaires de 6,9 milliards de francs, corrigé des effets de change, en hausse de 1,6% sur un an, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Les affaires non-vie, principal moteur de croissance, ont engrangé des primes en progression de 0,7% à 3,6 milliards de francs.

Les activités d'assurance-vie ont quant à elles vu leurs primes augmenter de 5,5% à 954,5 millions.

Le bénéfice net s'est inscrit à 320,1 millions de francs, en hausse de 24% par rapport à la même période en 2024.

Le ratio combiné, qui mesure le rapport entre le coût des sinistres et les primes encaissées, s'est amélioré de 1,2 points à 93,3%.

Le bénéfice présenté dépasse de loin les attentes du consensus établi par les analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur un résultat net de 249 millions.

La fusion prévue avec la Bâloise pourrait conduire à l'annonce de nouveaux objectifs l'année prochaine. Pour l'instant, l'accent reste toutefois mis sur le plan stratégique actuel et indépendant d'Helvetia.

Les plus lus

Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !
Assurances : une flambée des coûts est encore à prévoir !
Aryna Sabalenka, une reine du circuit lassée des accessits