Luxe Hermès: le bénéfice net recule à 4,5 milliards d'euros

ATS

12.2.2026 - 09:04

Hermès a subi une baisse de 1,72% de son bénéfice net en 2025, à 4,5 milliards d'euros (4,1 milliards de francs), pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

Chez Hermès, les ventes de l'activité Maroquinerie-Sellerie, coeur de métier du groupe, ont crû de presque 10% l'an dernier (archives).
Chez Hermès, les ventes de l'activité Maroquinerie-Sellerie, coeur de métier du groupe, ont crû de presque 10% l'an dernier (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 09:04

12.02.2026, 09:07

Sans la contribution exceptionnelle, «qui représente 330 millions d'euros en 2025», le bénéfice net progresse de 5,5% par rapport à 2024, a précisé jeudi le gérant du groupe de luxe français, Axel Dumas, lors d'un échange avec des journalistes. Les ventes du groupe sont en hausse de 5,5%, à 16 milliards d'euros.

«Je ne peux pas faire de projection sur 2026», a-t-il ajouté. «On est revenu dans le monde où tous les deux ans il y a un pépin quelque part, il y a une zone qui se bloque», selon M. Dumas.

«A un moment, il y a eu un grand changement: le Covid où toutes les zones se sont bloquées, et post-Covid (avec) toutes les zones qui fonctionnent en même temps», a-t-il expliqué. Aujourd'hui, «je me retrouve dans ce qui était le début de ma carrière où il se passe toujours quelque chose quelque part», a-t-il relevé.

Forte croissance aux USA

Pour 2026, le gérant d'Hermès voit toutefois «les Etats-Unis avec une très forte croissance et une Europe qui se maintient».

«Je reste épaté des résultats du Japon que je mets sur le travail de nos équipes qui fait que, même lorsque le climat d'affaires est un peu dur, nous avons des résultats», a salué M. Dumas.

Les ventes en Asie hors Japon ont progressé l'an dernier de 0,8%, totalisant 6,7 milliards d'euros. Hors effet de change, l'augmentation est de 5%. «Hermès a la spécificité de ne jamais avoir baissé» dans la zone dite Grande Chine, qui inclut Hong Kong, Taïwan, Macao et la Chine, a-t-il souligné, saluant «un bon quatrième trimestre» dans cette région.

La zone Amérique a réalisé une «excellente année"(+7,3%), marquée par l'inauguration de nouveaux magasins à Scottsdale (Arizona) et Nashville (Tennessee), et la réouverture de la boutique Molière à Mexico après rénovation.

Soutenue «par la fidélité de la clientèle locale et la dynamique des flux touristiques», l'Europe affiche aussi de «solides progressions», hors France (+10%) et en France (+8,9%), a détaillé Hermès.

Au total, les ventes de l'activité Maroquinerie-Sellerie, coeur de métier du groupe, dépassent 7 milliards d'euros (+9,5%), portées par la forte demande pour les collections et «l'augmentation des capacités de production», selon le groupe.

Hermès versera une prime de 3000 euros à l'ensemble de ses 26'500 (dont plus de 16'000 en France) collaborateurs dans le monde en 2025 (contre 4500 euros en 2024).

Lors de l'assemblée générale du 17 avril, il sera proposé un dividende à 18 euros par action, contre 16 euros en 2024.

