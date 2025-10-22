  1. Clients Privés
Luxe Hermès accroît ses ventes de 5% au troisième trimestre

ATS

22.10.2025 - 08:37

Le groupe français de luxe Hermès a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 3,9 milliards d'euros (3,6 milliards de francs), «en légère amélioration par rapport au second trimestre en Europe, en Amérique et en Asie».

Les ventes de la maroquinerie-sellerie, coeur de métier d'Hermès, sont en hausse de 8,1% à 1,7 milliard d'euros, notamment soutenues par "la forte demande" pour les sacs Birkin ou Kelly. (archive)
Les ventes de la maroquinerie-sellerie, coeur de métier d'Hermès, sont en hausse de 8,1% à 1,7 milliard d'euros, notamment soutenues par "la forte demande" pour les sacs Birkin ou Kelly. (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 08:37

22.10.2025, 08:53

«À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux», précise le communiqué.

Les ventes du sellier-maroquinier ont pâti, comme celles de ses concurrents, de taux de change peu favorables. A taux de change constant, elles progressent de 10%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en hausse de 6,3% à 11,9 milliards d'euros.

Les ventes en Asie hors Japon sont en hausse au troisième trimestre de 0,3% à 1,59 milliard d'euros (+6,2% à taux de change constant) et progressent dans tous les pays, notamment en Grande Chine (c'est-à-dire en incluant Hong Kong, Macao et Taïwan).

Le groupe y bénéficie de la «loyauté de la clientèle locale», selon le communiqué et a rénové et agrandi plusieurs magasins dans la région.

Le chiffre d'affaires de la zone Amériques est en hausse de 7,2% (14,1% à taux de change constant) à 714 millions d'euros.

En Europe (hors France), les ventes grimpent de 8,3%, et en France, elles bondissent de 10,4% grâce à «une activité soutenue dans tous les magasins», selon le communiqué.

Les ventes de la maroquinerie-sellerie, coeur de métier d'Hermès, sont en hausse de 8,1% à 1,7 milliard d'euros, soutenues par «la forte demande des produits iconiques» comme les sacs Birkin ou Kelly, «et des nouvelles collections».

«Le groupe poursuit ses investissements, qui passent cette année le milliard d'euros», a souligné le directeur général Finances Éric du Halgouët lors d'un échange avec la presse.

Pour faire face à la demande, Hermès a ouvert sa 25ème maroquinerie française cette année, en Charente, et en ouvrira trois autres dans le pays au cours des trois prochaines années.

Le groupe a également annoncé mardi la nomination de la styliste Grace Wales Bonner comme directrice de création du prêt-à-porter masculin, en remplacement de Véronique Nichanian qui a occupé le poste pendant 37 ans.

Véronique Nichanian présentera sa dernière collection en janvier. «Une collection sera ensuite préparée par les studios» avant le premier défilé de Grace Wales Bonner en janvier 2028, selon Éric du Halgouët.

Hermès avait annoncé souhaiter se lancer dans la haute couture, c'est «un projet qui ne débouchera pas avant 2027 au plus tôt mais le projet est en cours de préparation», a déclaré le directeur général Finances.

