  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Construction Holcim acquiert l'allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

ATS

20.10.2025 - 09:13

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim s'offre pour 1,85 milliard d'euros (1,71 milliard de francs) le spécialiste allemand des solutions murales Xella.

Le géant zougois des matériaux de construction renforce sa présence sur le marché allemand du bâtiment. (archive)
Le géant zougois des matériaux de construction renforce sa présence sur le marché allemand du bâtiment. (archive)
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 09:13

20.10.2025, 09:16

Basée à Duisbourg et présent dans 21 pays du Vieux continent, le propriétaire des marques Ytong, Silka, Hebel et Multipor prévoit de générer sur l'année un cours un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec ses plus de 4000 collaborateurs.

Conditionnée aux validations d'usage par les autorités, la transaction doit être finalisée en seconde moitié d'année prochaine, indique un communiqué diffusé lundi. Xella doit livrer dès la première année une contribution positive tant au bénéfice par action du groupe qu'à son flux de trésorerie disponible. Le bénéfice sur le rendement des capitaux investis (ROCE) risque par contre de devoir attendre trois ans.

Des synergies sont aussi attendues dans les trois ans, devisées à 60 millions d'euros.

Les plus lus

La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Un terrible incendie sème la mort à Lyon
Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Blâmée par Marlen Reusser, la lauréate du Tour de France riposte