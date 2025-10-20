Le mastodonte des matériaux de construction Holcim s'offre pour 1,85 milliard d'euros (1,71 milliard de francs) le spécialiste allemand des solutions murales Xella.

Le géant zougois des matériaux de construction renforce sa présence sur le marché allemand du bâtiment. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Basée à Duisbourg et présent dans 21 pays du Vieux continent, le propriétaire des marques Ytong, Silka, Hebel et Multipor prévoit de générer sur l'année un cours un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec ses plus de 4000 collaborateurs.

Conditionnée aux validations d'usage par les autorités, la transaction doit être finalisée en seconde moitié d'année prochaine, indique un communiqué diffusé lundi. Xella doit livrer dès la première année une contribution positive tant au bénéfice par action du groupe qu'à son flux de trésorerie disponible. Le bénéfice sur le rendement des capitaux investis (ROCE) risque par contre de devoir attendre trois ans.

Des synergies sont aussi attendues dans les trois ans, devisées à 60 millions d'euros.