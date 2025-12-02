  1. Clients Privés
Matériaux de construction Holcim annonce trois acquisitions à travers l'Europe

ATS

2.12.2025 - 07:44

Holcim annonce avoir racheté trois sociétés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les détails financiers de ces opérations n'ont pas été dévoilés.

Holcim annonce avoir racheté trois sociétés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. (archive)
Holcim annonce avoir racheté trois sociétés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:44

02.12.2025, 08:01

Le géant zougois des matériaux de construction a finalisé deux acquisitions d'entreprises de recyclage de matériaux de démolition et a signé un accord pour une troisième, peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi. Les trois entreprises ont une capacité de traitement annuelle combinée d'environ 1,3 million de tonnes, contribuant à l'objectif du groupe de recycler plus de 20 millions de tonnes par an d'ici 2030.

Holcim a finalisé l'acquisition de Thames Materials, près de Londres et a acquis une participation majoritaire dans l'activité de recyclage de A&S Recycling, basée à Hanovre et opérant dans le nord de l'Allemagne. Un accord a également été conclu en vue d'acquérir un recycleur de matériaux de démolition dans le nord-ouest de la France et dont le nom n'est pas révélé à ce stade.

