Le groupe Holcim a bouclé son troisième partiel sur le meilleur résultat opérationnel de son histoire. La croissance organique a également été au rendez-vous et le géant des matériaux de construction a revu son objectif de marge Ebit à la hausse.

Le chiffre d'affaires réalisé entre juillet et septembre a atteint 7,34 milliards de francs, soit 8,8% de moins qu'un an plus tôt sur la même période. En termes organiques cependant – c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition – l'évolution a été positive (+4,3%), précise Holcim vendredi dans un communiqué.

Cité dans le document, le directeur général (CEO) Jan Jenisch s'est félicité de la performance trimestrielle «en dépit du contexte économique difficile marqué par un recul de la demande sur plusieurs marchés et une évolution défavorable des devises».

En Amérique du Nord, principale zone de chalandise du groupe, les revenus sont restés stables en francs à 2,03 milliards, malgré une croissance organiques de 8,7%, une bonne évolution appelée à se poursuivre au quatrième trimestre, selon Holcim. Dans la partie méridionale du nouveau continent, les ventes se sont contractées de 9,2% à 713 millions.

En Europe, les recettes ont bondi de 8,2% à 1,86 milliard, alors que la rentabilité s'est améliorée «sur tous les marchés importants». En Asie, Proche-Orient et Afrique, elles se sont en revanche effondrées en rythme annuel (-41,9% à 968 millions), en raison notamment de l'essoufflement de la demande chinoise, même si là encore l'évolution est restée positive au niveau organique (+6,8%).

Rentabilité en hausse marquée

Sur le plan opérationnel, l'excédent avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 3,2% à 1,60 milliard de francs, alors que la marge afférente s'est améliorée de 250 points de base (pb) sur un an, à 21,8%.

Si les chiffres de ventes se sont inscrits légèrement en dessous de la moyenne des projections des spécialistes interrogés par l'agence AWP, la rentabilité en revanche a dépassé les attentes du consensus.

Forte de ce résultat, la direction de Holcim a précisé à la hausse son objectif annuel en matière de marge Ebit, visant désormais une valeur supérieure à 17%, contre plus de 16% jusqu'ici. Pour le reste, la feuille de route est confirmée, à savoir une croissance organique des ventes de plus de 6% et de l'Ebit de plus de 10%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 3 milliards de francs.

Pour la seule activité des toitures, la multinationale zougoise vise à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars et un Ebit d'au moins 1,3 milliard.

buc